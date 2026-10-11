Азербайджан завоевал пятую медаль на ЧЕ по боксу среди юниоров - ОБНОВЛЕНО

Сборная Азербайджана по боксу завоевала еще одну медаль на чемпионате Европы среди спортсменов до 17 лет, проходящем в черногорском городе Будва. На пьедестал почета поднялась Сема Аббасова (66 кг).

Как сообщает 1news.az, в финале С. Аббасова уступила Аде Эйбе (Турция) и стала серебряным призером соревнований.

Таким образом, количество медалей сборной Азербайджана достигло пяти. Ранее Джамиля Мурадлы (57 кг) завоевала золото, а Гардаш Рагимов (54 кг), Гидаят Мамедов (70 кг) и Хумар Джафарли (свыше 80 кг) стали бронзовыми призерами.

Отметим, что сегодня еще три представителя Азербайджана проведут финальные поединки.

17:10

Азербайджанская спортсменка Джамиля Мурадлы завоевала золотую медаль чемпионата Европы по боксу среди спортсменов до 17 лет, проходящего в Будве.

Как сообщили в Федерации бокса Азербайджана, в финале весовой категории до 57 кг представительница национальной команды победила Алию Ибрахими из Германии.

Выиграв все три раунда, Дж. Мурадлы одержала победу со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27) и завоевала титул чемпионки Европы.

Таким образом, количество медалей сборной Азербайджана на турнире достигло четырех. Ранее бронзовые награды завоевали Гардаш Рагимов (54 кг), Гидаят Мамедов (70 кг) и Хумар Джафарли (свыше 80 кг).

Отметим, что сегодня еще четыре азербайджанских боксера проведут финальные поединки.