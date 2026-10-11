Азербайджан и Беларусь подписали меморандум о сотрудничестве в сфере плавания

Между федерациями плавания Азербайджана и Беларуси подписан меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает 1news.az, документ имеет важное значение для развития плавания в обеих странах, расширения двусторонних связей и обмена опытом в этой области.

Согласно меморандуму, стороны будут сотрудничать в вопросах развития и популяризации плавания, повышения профессионального уровня спортсменов, тренеров и судей, а также организации совместных учебно-тренировочных сборов и соревнований.

Документ также предусматривает обмен методическими материалами и опытом, популяризацию плавания среди детей и молодежи, привлечение более широкой аудитории к этому виду спорта.

В рамках сотрудничества планируется реализовать инициативы, направленные на использование опыта обеих федераций, совершенствование подготовки спортсменов и расширение возможностей для повышения квалификации тренерского и судейского состава.

Подписание меморандума будет способствовать укреплению связей между Азербайджаном и Беларусью в сфере плавания, развитию взаимодействия между национальными федерациями и расширению международного спортивного сотрудничества.