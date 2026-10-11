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В Румынии потребовали отставки руководства метеослужбы из-за покупки предметов роскоши

Редакция 1news17:57 - Сегодня
В Румынии потребовали отставки руководства метеослужбы из-за покупки предметов роскоши

Министр окружающей среды, водных ресурсов и лесов Румынии Диана Бузояну потребовала отставки руководства Национальной метеорологической администрации (НМА) после выявления фактов приобретения предметов роскоши за государственный счет.

Как передает 1news.az со ссылкой на Радио Румынии, об этом министр сообщила в видеообращении, опубликованном в Facebook.

По словам Бузояну, проверка выявила многочисленные покупки, оплаченные корпоративными банковскими картами метеослужбы. Среди них — дорогостоящее нижнее белье, платья, сумки, пижамы, косметика, парфюмерия, обувь на высоком каблуке и одежда люксовых брендов.

"Были обнаружены покупки нижнего белья, платьев, сумок, пижам, косметики, ароматических свечей, туфель на высоком каблуке и декоративных горшков для цветов стоимостью в тысячи леев каждый", — заявила министр.

По ее данным, за последние два года на подобные приобретения потрачены сотни тысяч леев. Только в 2025 году на парфюмерию израсходовали 120 тыс. леев (более 22 тыс. евро), а на одежду — 85 тыс. леев (около 16 тыс. евро).

Бузояну уточнила, что проверка была инициирована после получения министерством нескольких обращений. Ее результаты будут направлены в Генеральную прокуратуру.

"Я публично требую отставки руководства НМА, которое допустило такое издевательство над государственными средствами", — подчеркнула министр.

Она также потребовала вернуть неправомерно израсходованные средства и привлечь виновных к ответственности.

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