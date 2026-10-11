В Азербайджане почтили память шехидов Отечественной войны

В Азербайджане прошли памятные мероприятия, посвященные шехидам Зауру Джафарову, Ильгару Гусейнли и Гусейну Тагиеву, отдавшим жизни за Родину.

Как сообщили в Министерстве обороны Азербайджана, мероприятия состоялись в Армейском идеологическом и культурном центре имени Ази Асланова, а также на Военном мемориальном кладбище. В них приняли участие сотрудники Министерства обороны, представители общественности, члены семей шехидов, их близкие и боевые товарищи.

В начале мероприятий память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни за Родину, почтили минутой молчания. Затем прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Выступившие на церемониях рассказали о героизме и мужестве, проявленных шехидами в боях, а также об их жизненном пути.

Члены семей и близкие шехидов выразили благодарность президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой и руководству Министерства обороны за оказываемые внимание и заботу, а также за сохранение памяти о шехидах.