Информационное агентство APA опубликовало аналитическую статью об идеологических атаках и угрозах, осуществляемых против Азербайджана.

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Восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета открыло новый этап в развитии страны. Независимая внешняя политика, экономические возможности и общественная солидарность укрепили региональные позиции Азербайджана, расширили возможности его участия в международных процессах. А сохранение стабильности в стране в мире, где растет число войн и противостояний, является одним из важных результатов этой политики.

То, что в выступлении Президента Ильхама Алиева на VIII съезде партии «Ени Азербайджан» особо подчеркнута идеологическая безопасность, показывает: устойчивость стабильности измеряется не только военной силой и охраной границ. Защита информационного пространства и общественного единства также относится к основным опорам независимой политики.

Влияние, не знающее границ

Глава государства, подчеркнув, что идеологические угрозы направлены внутрь общества, заявил: «Идеологическая безопасность так же важна, как и физическая безопасность. Потому что идеологическая диверсия направляется внутрь страны. Мы охраняем свои границы, и это тоже одна из задач. Охраны и защиты наших государственных границ мы добились путем использования современных технологий».

Этот подход выражает меняющуюся суть безопасности. Направлять общественное мнение, ослаблять доверие и создавать противостояние можно и не пересекая физической границы. Цифровые платформы ускоряют распространение такого воздействия.

Президент отдельно обратил внимание на эту особенность: «Но идеологические риски не знают границ, особенно в нынешнем мире, в мире интернета, в мире кибератак, в мире искусственного интеллекта. Поэтому мы должны защищать себя от идеологических диверсий».

Особенно на этапе формирования мировоззрения детей и молодежи важно умение проверять информацию, отличать факт от пропаганды. Укрепление общественной солидарности против внешнего влияния защищает внутренние опоры независимой политики Азербайджана.

Политическое влияние через нравственные ценности

Использование нравственных ценностей и веры людей в политических целях относится к наиболее чувствительным направлениям идеологической безопасности. Распространение мракобесия, ослабление доверия к светскому образованию и пропаганда закрытых догм могут ограничить возможности развития общества.

Ильхам Алиев так выразил свою позицию относительно азербайджаноязычных ресурсов за рубежом: «Почему в какой-то стране создается ресурс на азербайджанском языке? То есть, чтобы помочь нам? Нет, чтобы вести диверсию против нас. Чтобы сбить с толку наш народ. Чтобы отравить мозги молодежи. Вот и все. Видите, что где-то создан ресурс на азербайджанском языке, знайте, что цель именно такова».

В борьбе с подобным влиянием важен разбор конкретных утверждений и методов манипуляции. Превращение дискуссий вокруг школьной среды и правил ношения одежды в эмоциональное противостояние может отодвинуть на задний план правовую и педагогическую суть вопросов. Ясное разъяснение и общение, основанное на фактах, служат снижению этого риска.

Президент раскрыл и политическую цель идеологических диверсий: «Чтобы найти эти факты, не нужно далеко ходить, у нас под боком днем и ночью на азербайджанском языке сыплются диверсии против нас. Или же в западных странах, там тоже созданы азербайджаноязычные ресурсы. Для чего? То есть вот, чтобы расшатать это единство, чтобы подчинить Азербайджан себе, чтобы свернуть нас с пути независимости, а затем управлять нами. Вот в чем цель».

В этой позиции идеологическая безопасность напрямую связывается с политической независимостью. Ослабление общественного единства может расширить возможности внешнего вмешательства. Поэтому важное значение имеют ответы на вопросы граждан и обеспечение их доступа к достоверной информации.

Образование и патриотизм

Глава государства указал основные пути защиты от идеологического влияния: «Как? В первую очередь, конечно же, образование. Чем более образованным, знающим, грамотным будет наш народ, тем меньше он будет поддаваться вот этой лжи, этим слухам, этим наполненным ядом идеологическим диверсиям. Во вторую очередь, патриотизм. Уверен, что все мы, каждый патриотичный азербайджанец, гражданин Азербайджана гордится своим государством».

Этот подход выдвигает на первый план развитие медиаграмотности, критического мышления и сознания государственности. Сотрудничество школы, семьи и общественных институтов может усилить защиту молодежи от манипулятивного контента.

Президент подчеркнул также роль Победы и национальной воли: «Поэтому мы гордимся и нашей Победой, гордимся и нашим мужеством, гордимся нашей волей, гордимся нашим народом, гордимся нашим государством. Поэтому это тоже серьезная преграда против идеологических диверсий. Конечно же, наше идеологическое пространство должно быть свободно от чуждых элементов, чуждых влияний».

Потребность в современном просвещении

Ильхам Алиев счел важным обновление методов идеологической работы: «Поэтому настало время правильно выстроить идеологическую работу, отказаться от шаблонов, отказаться от мероприятий, носящих какой-то формальный характер. То есть должна вестись новая, современная идеологическая работа».

Этот призыв требует общения, которое отвечает на реальные вопросы и выстроено на языке аудитории. Просветительская работа должна опираться на проверяемые факты, разъяснять суть и результаты проделанной в стране работы.

Глава государства так выразил эту задачу: «Нам нужно, чтобы истина доходила до каждого гражданина - сегодня, во время, когда источники информации очень разветвлены, в том числе и на азербайджанском языке». А ответственность партии в этой работе он подчеркнул отдельно: «Поэтому это сфера, столь же важная, как и физическая безопасность, и кто должен быть здесь в центре этой работы? Конечно же, члены партии „Ени Азербайджан“».

Образование, основанное на фактах общественное общение и национальная солидарность являются основными опорами идеологической безопасности. Укрепление этих опор служит устойчивости азербайджанской модели светской государственности и пути независимого развития.