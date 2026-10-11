В Турции при столкновении автобуса с грузовиком погибли 11 человек - ВИДЕО - ФОТО

В Турции произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и грузовика, в результате которого погибли 11 человек, еще 27 пострадали.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на местные медиа, авария произошла в районе Акхисар провинции Маниса.

На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, сотрудники полиции и спасатели.

Причины столкновения пока неизвестны. По факту происшествия начато расследование.