В Турции при столкновении автобуса с грузовиком погибли 11 человек - ВИДЕО - ФОТО
В Турции произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и грузовика, в результате которого погибли 11 человек, еще 27 пострадали.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на местные медиа, авария произошла в районе Акхисар провинции Маниса.
На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, сотрудники полиции и спасатели.
Причины столкновения пока неизвестны. По факту происшествия начато расследование.
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