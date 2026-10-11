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Потап и Настя Каменских стали зарабатывать на уехавших из России артистах

Редакция 1news16:10 - Сегодня
Потап и Настя Каменских стали зарабатывать на уехавших из России артистах

Украинские исполнители Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко) и Настя Каменских стали зарабатывать на артистах, которые уехали из России.

Как передает 1news.az, об этом пишет Telegram-канал Shot.

Сообщается, что организацией гастролей певицы Светланы Лободы по США занимаются компании Mozgi International LLC и EMX Agency LLC, которые связаны с Потапом и Каменских.

Доход фирмы от восьми выступлений составил более 50 млн рублей (почти 1 млн манатов — ред.). Причем большую часть денежных средств получил сам дуэт. Так, благодаря гастролям Лободы Потап и Каменских обогатились на 15 млн рублей (около 300 000 манатов — ред.) каждый.

После этого пара занялась организацией концертов певицы Кристины Орбакайте в шести американских городах. Причем зачастую на ту же площадку после выступления подопечных выходят с песнями сами Потап и Каменских.

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