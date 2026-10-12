Ужесточается выдача виз в страны Евросоюза для граждан России

Евросоюз планирует обсудить несколько визовых ограничений для россиян, в частности, введение для граждан РФ виз с ограниченной территориальной действительностью.

Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Согласно опубликованной Советом ЕС предварительной повестке CM 4357/26 от 7 октября, рабочая группа по визовым вопросам рассмотрит три темы, связанные с Россией: выдачу виз с ограниченной территориальной действительностью (LTV), инициативу Германии по формированию единого ограничительного подхода к выдаче виз россиянам и применение визовых положений 21-го пакета санкций", - говорится в сообщении.

Источник: ТАСС