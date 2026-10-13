Папа Римский госпитализирован

Папа Римский Лев XIV прибыл в римскую больницу имени Агостино Джемелли, где ему проведут операцию по удалению лёгочного узла.

Как передаёт радиостанция Rai Radio-1, хирургическое вмешательство будет малоинвазивным и может состояться уже сегодня.

Ранее сообщалось, что восстановление после операции продлится около недели. В Ватикане объявили об отмене всех мероприятий в графике понтифика до 20 октября. При этом запланированная на начало ноября апостольская поездка в страны Латинской Америки — Уругвай, Аргентину и Перу — пока остаётся в расписании.

Лев XIV сам сообщил о необходимости удалить небольшое образование в лёгком. По его словам, узел был обнаружен на ранней стадии, он небольшой и изолированный. Уплотнение выявили во время планового медицинского обследования. Понтифику 71 год, он был избран в мае 2025 года.

У входа в больницу собрались несколько сотен человек, в том числе журналисты, ожидающие прибытия папы. При этом медицинское учреждение продолжает работать в обычном режиме и принимать пациентов.

Больницу Джемелли называют «третьим Ватиканом» из-за неоднократных госпитализаций пап. Иоанн Павел II не раз проходил здесь лечение. Его преемник Франциск также дважды перенёс в этой больнице операции и неоднократно лечился от воспаления лёгких, в том числе незадолго до смерти в 2025 году.

Для приёма понтифика в больнице предусмотрено специальное отделение на десятом этаже. В отличие от предшественников, папа Бенедикт XVI предпочёл пройти кардиологическое вмешательство в частной клинике.