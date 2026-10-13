Если верить отдельным турецким медиа и гиперактивным блогерам, главные угрозы миру прямо сейчас - это азербайджанский школьный дресс-код и дипломатия Баку.

Правда, градус их «праведного гнева» растёт строго по графику: как только в соцсетях затихают страсти по Израилю, на помощь срочно приходит «борющийся с хиджабами» Баку.

Удивительная забота о морали соседней страны - особенно на фоне того, как турецкие сухогрузы под панамскими флагами тихо и с глубоким духовным трепетом продолжают везти цемент и сталь прямиком в израильские порты.

Судя по характеру публикаций и активности в социальных сетях, речь идет уже не об отдельных критических замечаниях. Азербайджанская тематика превращается в удобный инструмент давления, а сложные вопросы внутренней политики и международных отношений подаются в упрощенном, эмоционально заряженном виде. В ход идут обвинения, угрозы, призывы «воздействовать» на Баку. В такой атмосфере факты зачастую оказываются на втором плане: гораздо важнее вызвать возмущение, закрепить нужный образ и представить Азербайджан в качестве стороны, которая якобы должна оправдываться перед кем-то за собственный политический выбор. Никто, разумеется, не пытается вникать в юридические формулировки или смысл светского образования. Намного проще объявить целый школьный регламент «войной против ислама» и с чувством выполненного долга потребовать от Баку «покаяния».

Однако за этой бурлящей «святостью» скрывается простейший медийный трюк. Когда реальных аргументов для политического давления не хватает, в ход пускают проверенный эмоциональный рычаг. Азербайджану заранее отводится роль вечного должника, который должен без конца оправдываться перед внешними учителями за собственный суверенитет, за свой выбор и за свои законы. Вот только лекторы явно забыли свериться с собственной логистикой. Выносить-то моральные вердикты соседям гораздо удобнее, когда никто не задает вопросов о том, что происходит в твоих собственных портах.

Эквилибристика статистикой: куда исчез «израильский код»?

Разгадка турецкого медийного «праведного гнева» лежит не в области религиозной этики, а в сухом учете морских грузоперевозок. Официальная Анкара с гордостью рапортует о полной заморозке торговли с Тель-Авивом и «нулевых» показателях. Звучит бескомпромиссно, красиво и очень монументально - ровно до тех пор, пока к делу не подключаются международные аналитические системы и базы данных вроде UN COMTRADE или Центрального бюро статистики Израиля (CBS).

Там цифры живут своей собственной, весьма насыщенной жизнью. Каким-то невероятным образом израильские импортеры продолжают принимать продукцию турецкого происхождения на сотни миллионов - а по отдельным оценкам, и на миллиарды - долларов. Как же работает эта магия «нулевого экспорта»? Ответ кроется в банальной канцелярской эквилибристике Статистического управления Турции (TÜİK).

Чтобы не портить суровую антиизраильскую риторику, чиновники от статистики просто убрали из отчетов официальный код «Израиль». Теперь те же самые тысячи тонн металлопроката, арматуры и цемента элегантно оформляются либо под грифом «секретная страна», либо списываются на «гуманитарную помощь Палестине».

Масштаб этой «помощи» поражает воображение. Если верить бумагам TÜİK, скромный палестинский сектор сегодня осваивает такие объемы тяжелого проката, стройматериалов и промышленного сырья, будто заново перестраивает всю инфраструктуру Ближнего Востока трижды в день. В реальности же всем прекрасно понятно, что палестинский рынок физически не способен переварить столь гигантский поток промышленного импорта. Сухогрузы разгружаются прямо на израильском берегу, а палестинская тема служит лишь удобной ширмой для сохранения многомиллионных барышей.

Флотилия лицемерия: Чужие флаги для своих доходов

Впрочем, переписать цифры в отчетах - это лишь половина дела. Намного интереснее выглядит ситуация на море. Запретив судам под турецким национальным флагом заходить в израильские порты, турецкие судовладельцы и логистические хабы ни на минуту не останавливали заведенный конвейер.

Морской бизнес проявил поразительную гибкость духа. Огромный торговый флот, принадлежащий турецким компаниям или фактически управляемый из портов Турции, мгновенно сменил флаги на панамские, мальтийские, либерийские или Маршалловых Островов. Изменился флаг на корме - маршруты, владельцы, порты погрузки и получатели прибыли остались абсолютно теми же.

В рамках этой отлаженной схемы судно швартуется в турецком порту, забивает трюмы металлом или цементом, поднимает флаг Либерии и на всех парах мчит в Хайфу или Ашдод. Затем в портах третьих стран - будь то Греция, Румыния, Болгария или Египет - коносаменты и сопроводительные бумаги оперативно переписываются через свободные экономические зоны. В итоге на бумаге страна-отправитель чиста, торговля якобы «обнулена», а израильская строительная и военная индустрия продолжает бесперебойно получать турецкое сырье.

И вот на этом фоне отдельные турецкие комментаторы находят в себе силы искренне возмущаться дипломатической самостоятельностью Азербайджана! Те, кто в чужом глазу соринку видят, а в своем бревна видеть не хотят, ежедневно отправляют караваны сухогрузов с сырьем для израильской промышленности под флагами дальних островных офшоров и почему-то считают себя вправе читать нотации Баку. Это уже даже не двойные стандарты - это высший пилотаж политического ханжества, где одной рукой штампуют проклятия, а другой принимают банковские проводки за отгруженную сталь.

Светский суверенитет против громкоговорителей

Попытка сместить фокус с торговой ловкости рук на азербайджанские школы выглядит откровенно беспомощно. В Баку прекрасно помнят свою историю и не нуждаются в посторонних указаниях о том, как балансировать между традициями и светским государственным устройством. Азербайджанская модель сосуществования религии и государства успешно действует в период всего суверенного развития страны, причем без подсказок из социальных сетей или иностранных медиастудий.

Когда школьный дресс-код превращают в повод для разгона истерии и сетевых угроз, становится ясно, что дело вовсе не в защите прав верующих. Защита убеждений заканчивается там, где начинается банальное неадекватное вмешательство во внутренние дела соседней страны. Азербайджан никогда не строил свою внутреннюю политику с оглядкой на то, понравится ли она блогерам из соседних стран, и уж тем более не собирается делать этого сейчас. Прежде всего, Баку ведет честную и открытую политику, не скрывая своих внешнеполитических векторов и не подстраивая свои действия под сиюминутную конъюнктуру. Кроме того, Азербайджан принципиально не торгует своими позициями за кулисами, декларируя обратное с высоких трибун. Наконец, Баку всегда уважает суверенитет партнеров, но строго пресекает любые попытки разговаривать с собой с позиции морального превосходства.

Союзничество - это равенство, а не наставничество

Азербайджан и Турцию связывают глубокие, проверенные временем союзнические отношения. Шушинская декларация, масштабная экономическая интеграция, совместные оборонные проекты - это фундамент, который не подлежит сомнению. Но союзничество - это дорога с двусторонним движением, основанная на взаимном уважении суверенитета, а не иерархическая структура, где одна сторона внезапно присваивает себе право выносить дисциплинарные взыскания другой.

Настоящая дружба не имеет ничего общего с поучительным тоном и попытками сгрузить собственные внутренние противоречия на соседа. Тем временем попытки отдельных медиаресурсов превратить союзнические связи в инструмент давления бьют в первую очередь по доверию между обществами двух стран.

Азербайджан не обязан оправдываться перед теми, кто путает эмоциональные лозунги с реальной политикой.

Прежде чем громко требовать от Баку отчетов по поводу его внутренней или внешней повестки, борцам за чистоту помыслов стоит научиться соответствовать собственным громким заявлениям. Если торговля с Израилем остановлена - покажите не переписанные отчеты TÜİK, а пустые причалы. Если «нулевой уровень» реален - объясните, почему либерийские и панамские сухогрузы с турецким цементом продолжают разгружаться в израильских портах. А до тех пор, пока ответы на эти вопросы заменяются увиливанием и поиском «хиджабных запретов» в Баку, эти информационные атаки не стоят ровным счетом ничего.