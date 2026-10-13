В Азербайджане скончался первый пациент, перенесший пересадку сердца от мертвого донора - ФОТО

Скончался житель Товузского района, которому впервые в Азербайджане пересадили сердце мёртвого донора.

Как сообщает АПА, состояние жителя Товузского района Рашада Мамедалиева внезапно ухудшилось, когда он направлялся к врачу. В ходе обследования он скончался.

Напомним, что 31 октября 2025 года в Азербайджане впервые была проведена трансплантация сердца от мёртвого донора.

Сердце мёртвого донора было пересажено жителю Товузского района Рашаду Мамедалиеву, 2006 года рождения.

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