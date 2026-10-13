В Баку задержан подозреваемый в поджоге автомобиля директора школы - ВИДЕО
В Гарадагском районе Баку задержан мужчина, подозреваемый в поджоге автомобиля, принадлежащего директору одной из школ.
Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, инцидент произошел 12 октября. Объектом поджога стал автомобиль марки Kia.
В результате проведенных полицейскими мероприятий был установлен и задержан ранее судимый Фуад Ибрагимов, подозреваемый в совершении данного деяния.
По факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
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