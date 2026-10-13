Президент Лаоса посетил Аллею почетного захоронения - ФОТО

13 октября находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит посетил Аллею почетного захоронения.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Лаоса возложил венок к могиле Общенационального лидера азербайджанского народа, основателя современного независимого государства Гейдара Алиева и с уважением почтил его светлую память.

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит также посетил могилу выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложил к могиле цветы.