В Камбодже 26 человек погибли в ДТП

По меньшей мере 26 человек погибли и ещё 101 получил ранения в результате 34 дорожно-транспортных происшествий в Камбодже во время трёх официальных выходных по случаю буддийского праздника Пчум Бен, или Дня предков.

Как сообщает The Phnom Penh Post, 10 октября в стране произошло 14 аварий, в которых погибли 12 человек и 23 получили ранения. 11 октября зарегистрировали 10 ДТП, унёсших жизни шести человек, ещё 51 человек пострадал. 12 октября в результате 10 аварий погибли восемь человек, ещё 27 получили травмы.

В Министерстве внутренних дел Камбоджи отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число погибших увеличилось на 14 человек, а количество пострадавших — на 71.

По данным ведомства, с начала праздничных мероприятий в стране зарегистрировано 143 ДТП. В результате аварий погибли 86 человек, ещё 258 получили ранения.