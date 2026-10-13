 В Камбодже 26 человек погибли в ДТП | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

В Камбодже 26 человек погибли в ДТП

Редакция 1news14:52 - Сегодня
В Камбодже 26 человек погибли в ДТП

По меньшей мере 26 человек погибли и ещё 101 получил ранения в результате 34 дорожно-транспортных происшествий в Камбодже во время трёх официальных выходных по случаю буддийского праздника Пчум Бен, или Дня предков.

Как сообщает The Phnom Penh Post, 10 октября в стране произошло 14 аварий, в которых погибли 12 человек и 23 получили ранения. 11 октября зарегистрировали 10 ДТП, унёсших жизни шести человек, ещё 51 человек пострадал. 12 октября в результате 10 аварий погибли восемь человек, ещё 27 получили травмы.

В Министерстве внутренних дел Камбоджи отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число погибших увеличилось на 14 человек, а количество пострадавших — на 71.

По данным ведомства, с начала праздничных мероприятий в стране зарегистрировано 143 ДТП. В результате аварий погибли 86 человек, ещё 258 получили ранения.

Поделиться:
194

Актуально

Общество

Какая будет погода в Баку 14 октября?

Мнение

Шелковая нить времен: Келагаи как живая память и национальное достояние ...

Политика

ПЕА призвала политические круги Турции уважать суверенитет и внутренние дела ...

Хроника

От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь Президента Лаоса ...

В мире

В Камбодже 26 человек погибли в ДТП

Оппозиция Армении заявила о многомиллионных тратах на COP-17

Лукашенко объяснил, зачем Беларусь готовится к войне

Politico: Трамп может отключить Украине Starlink

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

Пезешкиан впервые примет участие в заседании глав стран СНГ в Туркменистане

В Европарламенте выставили двухметровую позолоченную статую обнаженного Трампа - ФОТО

В Китае пассажир заставил стюардессу извиняться перед ним на коленях - ВИДЕО

Обрушение семиэтажного дома в Стамбуле: спасатели извлекли тело одного погибшего - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Шелковая нить времен: Келагаи как живая память и национальное достояние Азербайджана

Сегодня, 15:28

Какая будет погода в Баку 14 октября?

Сегодня, 15:13

Президент Лаоса посетил Аллею почетного захоронения - ФОТО

Сегодня, 15:05

В Азербайджане скончался первый пациент, перенесший пересадку сердца от мертвого донора - ФОТО

Сегодня, 14:57

В Камбодже 26 человек погибли в ДТП

Сегодня, 14:52

Оппозиция Армении заявила о многомиллионных тратах на COP-17

Сегодня, 14:45

Самый младший актёр фильма «44» Расим Абдуллаев: «Мой дедушка воевал в Первой Карабахской войне, а папа - во Второй»

Сегодня, 14:37

В Баку обновляются автобусы еще на одном маршруте

Сегодня, 14:34

Пресечена контрабанда около 125 кг наркотиков из Ирана - ФОТО

Сегодня, 14:30

МИД Азербайджана выразил соболезнования Саудовской Аравии

Сегодня, 14:28

Принято Совместное заявление между Азербайджаном и Лаосом и состоялся обмен документами - ФОТО

Сегодня, 14:24

ПЕА призвала политические круги Турции уважать суверенитет и внутренние дела Азербайджана

Сегодня, 14:15

От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь Президента Лаоса - ФОТО

Сегодня, 14:10

В Сабаильском районе Баку восстановлено водоснабжение

Сегодня, 13:58

Саакашвили назвал решение Баку о единой школьной форме мужественным шагом

Сегодня, 13:55

В Баку задержаны шесть подозреваемых в попытке поджога школы - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:51

Новые правила платного водопользования в Азербайджане

Сегодня, 13:29

Президент Тхонглун Сисулит: Я вижу развитие Азербайджана - ДОПОЛНЕНО

Сегодня, 13:13

В Азербайджане предложили создать Институт азербайджанства

Сегодня, 13:08

Лукашенко объяснил, зачем Беларусь готовится к войне

Сегодня, 13:05
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55