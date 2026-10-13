Рютте: НАТО может «скорректировать» позиции по вопросам обороны в Черном море

НАТО мониторит ситуацию в Черном море после ударов беспилотников по судам у побережья Болгарии и готова в случае необходимости «скорректировать свои позиции» по вопросам обороны в регионе.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте после телефонного разговора с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым.

«НАТО будет тесно взаимодействовать со странами блока в Черном море, — написал Рютте в соцсети X. — НАТО пристально мониторит ситуацию в сфере безопасности в регионе и корректирует свои позиции по обороне и сдерживанию по мере необходимости».

6 октября после атаки беспилотников в исключительной экономической зоне Болгарии затонуло шедшее под флагом Того судно Alfa Watan с экипажем из 10 человек. Спасти никого не удалось. Глубина моря в районе ЧП составляет около 2 км. 18 моряков второго судна Able, на котором после атаки дронов возник сильный пожар, эвакуировали. Эксперты полагают, что судно тоже может затонуть. Власти Болгарии проводят расследование и не возложили пока ни на кого ответственность за произошедшее.

Источник: ТАСС