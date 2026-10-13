Трамп: США зашли слишком далеко в операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону, возможно, не следовало заходить слишком далеко в военной операции против Ирана, поскольку американская администрация не понимает, с кем ей приходится иметь дело.

Как передаёт CNN, об этом он сказал в понедельник во время выступления перед сторонниками Республиканской партии в штате Огайо в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс США.

«У них (у иранского народа — ред.) даже нет лидера. Это проблема. Возможно, мы зашли слишком далеко с этими лидерами, потому что мы не знаем, с кем имеем дело», — заявил Трамп.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривавший немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.

Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении достигнутых договорённостей в части, касающейся Ормузского пролива. Через этот пролив проходит около 25% мирового объёма торговли нефтью и примерно 20% торговли сжиженным природным газом.

Впоследствии американская администрация фактически дала понять, что отходит от применения масштабной военной силы против Ирана и намерена сосредоточиться на экономическом давлении посредством санкций.