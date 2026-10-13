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Оппозиция Армении заявила о многомиллионных тратах на COP-17

Редакция 1news14:45 - Сегодня
Оппозиция Армении заявила о многомиллионных тратах на COP-17

О колоссальных и неоправданных расходах властей Армении на проведение конференции COP-17 заявили депутаты от оппозиционной «Сильной Армении».

Как заявила на пресс-конференции депутат Асмик Енгоян, зачастую даже в правительстве не могут объяснить, сколько в общей сложности они планируют потратить на мероприятие. Так как получить информацию о тратах от чиновников не удалось, Енгоян решила сама подсчитать отдельные статьи расходов.

К примеру, только компании «Меридиан холдинг», в здании которой будет проходить конференция, выделили 10,8 млрд драмов (около 30 млн долларов), причем изначально была запланирована куда меньшая сумма, впоследствии по непонятным соображениям из госсредств выделили дополнительные деньги. Кроме того, во всех договорах отсутствуют технические параметры, и невозможно изучить и понять, насколько планируемые затраты объективны.

Ее коллега по фракции Лиана Манукян обратила внимание на 52 тыс. долларов, выделенные на «непредвиденные расходы», с иронией предположив, что речь идет о зарплате рабочим, которые должны «разгружать шнурки для бейджиков». Другая представительница оппозиционной фракции – Лена Матевосян заметила, что, по их собственным подсчетам, в одном из договоров из выделенных $825 тыс. можно было сэкономить порядка $233 тыс.

Матевосян также обратила внимание, что кабмин выделил свыше 5 млн долларов компании «Допинг спейс» на проведение мероприятия. Данная компания известна тем, что должна была организовать концерт рэпера Снуп Дога в Ереване, но концерт так и не состоялся. Оппозиционные депутаты намерены обратиться в правоохранительные органы в связи с предполагаемыми неоправданными расходами.

Источник: Sputnik Армения

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