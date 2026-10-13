Вынесен приговор по делу о ДТП, в котором погибли супруги

В Загатальском районе вынесен приговор Фархаду Ибрагимову, признанному виновным в дорожно-транспортном происшествии, повлекшем гибель двух человек.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на Qafqazinfo, 41-летний мужчина управлял автомобилем Kia Ceed, когда врезался в припаркованный на обочине дороги в селе Муганлы автомобиль ВАЗ-2106.

В результате столкновения находившийся рядом с автомобилем Гусейн Алиев 1966 года рождения скончался на месте. Его супруга Халида Алиева 1977 года рождения, находившаяся в салоне машины, получила тяжелые травмы. Несмотря на госпитализацию, спасти женщину не удалось.

Изначально уголовное дело было возбуждено по статье 263.3 Уголовного кодекса Азербайджана, однако впоследствии квалификацию изменили на статью 263.2.

В ходе разбирательства Ибрагимов перечислил на банковский счет потерпевшей стороны затребованную сумму, после чего стороны достигли примирения.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Кроме того, ему запрещено управлять транспортными средствами в течение двух лет. Отбывать наказание осужденный будет в учреждении поселкового типа.

Отметим, что для осужденных, содержащихся в учреждениях такого типа, законодательством в определенных случаях предусмотрена возможность покидать территорию учреждения.