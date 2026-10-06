Во Франции из музея похитили одну из самых тяжёлых книг в мире

Из Центра современного искусства во французском городе Иссуар в ночь на 5 октября похитили уникальную «Книгу Апокалипсиса», стоимость которой оценивается в несколько миллионов евро.

Как сообщает BFMTV, первоначально появилась информация о краже всего экспоната. Однако прокуратура позже уточнила, что подтверждена кража бронзовой обложки книги работы Сальвадора Дали. Её вес составляет около 150 килограммов. О том, была ли похищена остальная часть книги, пока неизвестно.

Мэр Иссуара назвал ущерб от кражи «неподдающимся оценке». Обстоятельства преступления устанавливаются, прокуратура начала расследование.

«Книга Апокалипсиса» была создана в 1958–1961 годах по инициативе французского издателя Жозефа Форе. В работе над ней участвовали 14 известных художников и писателей, в том числе Жан Кокто и Сальвадор Дали. Дали создал для книги бронзовую обложку, украшенную золотом и морскими раковинами.

В начале 1960-х годов экземпляр оценивался в два миллиона французских франков — около 305 тысяч евро. В 2003 году его приобрёл французский коллекционер Кристиан Карутзос.

Кража в Иссуаре стала очередным громким ограблением французского музея. В октябре 2025 года из Лувра преступники похитили драгоценности французской короны общей стоимостью около 88 млн евро.

В сентябре 2026 года неизвестные проникли в музей Ренуара в Кань-сюр-Мер и вынесли четыре картины художника. Две из них преступники бросили во время побега. Ущерб оценили примерно в 9 млн евро.