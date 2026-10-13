В Баку призвали турецких политиков не вредить отношениям двух стран

Ведение в последнее время в некоторых средствах массовой информации и на платформах социальных сетей Турции предвзятой информационной кампании против Азербайджана, а также озвучивание необоснованных обвинений в адрес нашей страны со стороны некоторых депутатов от правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) и главного советника президента Турции Октая Сарала вызывают глубокую обеспокоенность и сожаление в рабочей группе по межпарламентским связям Азербайджан–Турция.

Об этом говорится в заявлении рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям Азербайджан–Турция.

В заявлении также говорится:

«Между Азербайджаном и Турцией существуют отношения дружбы, братства и стратегического союзничества. Азербайджан — независимое и суверенное государство, определяющее свою внутреннюю и внешнюю политику в соответствии с национальными интересами и своей Конституцией. Определенный Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым принцип «Одна нация, два государства» предусматривает существование именно двух независимых и суверенных государств. Искажение сути этого принципа, использование его в качестве основания для вмешательства во внутренние дела Азербайджана и навязывания азербайджанскому обществу посторонних политических и идеологических подходов недопустимо.

Светский государственный строй Азербайджана и свобода вероисповедания гарантируются Конституцией. Политика в сфере образования в нашей стране основывается на принципах светскости, равенства и создания равных возможностей для всех граждан. Правила, применяемые в учебных заведениях, распространяются на всех граждан одинаковым образом и не направлены против какой-либо религиозной принадлежности. Политизация этих вопросов в религиозной и идеологической плоскости, выдвижение необоснованных обвинений против конституционного строя и образовательной политики Азербайджана недопустимы.

Использование оскорбительных и клеветнических выражений в адрес Президента, Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, нашего народа, его истории и выдающихся личностей также недопустимо и вызывает справедливое недовольство азербайджанской общественности. С сожалением хотим отметить, что правящая партия не предпринимает никаких шагов по пресечению всего этого. Лояльное отношение к проведению провокационных акций перед дипломатическими представительствами Азербайджана в Турции и к призывам, связанным с этим, также вызывает ряд вопросов.

Считаем, что особый характер азербайджано-турецких отношений требует соблюдения принципов политической ответственности, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга. Заявления отдельных политических деятелей не должны наносить вред отношениям между двумя странами.

Как рабочая группа Милли Меджлиса по межпарламентским связям Азербайджан–Турция, мы рассчитываем на то, что соответствующие политические круги Турции, в том числе представители правящей политической партии, представленной в парламенте, отнесутся к этим чувствительным вопросам с ответственностью, продемонстрируют уважение к суверенитету и конституционному строю Азербайджана и воздержатся от заявлений, способных оказать негативное влияние на наши отношения».