Министр обороны Азербайджана встретился с премьер-министром Королевства Камбоджа

13 октября министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с премьер-министром Королевства Камбоджа Хуном Манетом.

Как сообщили в Министерстве обороны, в ходе встречи была представлена подробная информация об исторической Победе, одержанной Азербайджанской армией в 44-дневной Отечественной войне, а также о боевом опыте, способствовавшем достижению этого триумфа, и достигнутых результатах.

Были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Камбоджей в военной, военно-технической и военно-образовательной областях.

Стороны подчеркнули важность развития связей в сфере обороны и безопасности, в том числе проведения совместных учений и обмена опытом. Состоялся обстоятельный обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.