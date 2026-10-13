Президент Лаоса побывал в Милли Меджлисе — ФОТО

13 октября председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с находящимся с официальным визитом в нашей стране Президентом Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сисулитом для участия в Саммите СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии), который пройдет в Баку.

Об этом сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Отметив значимость участия Президента Лаоса в предстоящем в Баку Саммите СВМДА, председатель Милли Меджлиса сказала, что представительство Лаоса на этой платформе высоко оценивается. Подчеркнув, что этот визит является первым официальным визитом на уровне главы государства Лаос в нашу страну, спикер Сахиба Гафарова выразила уверенность в том, что он откроет новую страницу в двусторонних отношениях.

В ходе беседы было доведено до внимания важное значение контактов на высшем уровне в развитии двусторонних отношений. С этой точки зрения подчеркивалась важность встреч высокого гостя с Президентом Ильхамом Алиевым, проведенных переговоров и подписанных документов.

На встрече состоялся обмен мнениями об отношениях между парламентами, отмечалась особая роль сотрудничества между законодательными органами в развитии связей между странами. Были также затронуты вопросы сотрудничества в международных парламентских организациях, доведено до внимания, что наши парламенты сотрудничают на таких важных платформах, как Межпарламентский союз, Парламентская сеть Движения неприсоединения.

Сообщив, что в последний раз был в Азербайджане 44 года назад, Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит поделился своими мыслями о большом пути развития, пройденном Азербайджаном за минувшие годы. Он рассказал о вкладе Общенационального лидера Гейдара Алиева в развитие азербайджано-лаосских отношений, высоко оценил его деятельность.

Поделившись впечатлениями о сегодняшней встрече с Президентом Ильхамом Алиевым, глава Лаосского государства отметил заинтересованность своей страны в развитии двусторонних связей и обмене опытом с Азербайджаном в межпарламентской сфере, образовании, технологиях, сельском хозяйстве, туризме и других областях.

В ходе беседы также были затронуты темы важности взаимных визитов парламентских делегаций, продвижения сотрудничества между парламентскими комитетами, координации на международных платформах.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.