 Президент Лаоса побывал в Милли Меджлисе — ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Президент Лаоса побывал в Милли Меджлисе — ФОТО

Редакция 1news21:20 - Сегодня
Президент Лаоса побывал в Милли Меджлисе — ФОТО

13 октября председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с находящимся с официальным визитом в нашей стране Президентом Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сисулитом для участия в Саммите СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии), который пройдет в Баку.

Об этом сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Отметив значимость участия Президента Лаоса в предстоящем в Баку Саммите СВМДА, председатель Милли Меджлиса сказала, что представительство Лаоса на этой платформе высоко оценивается. Подчеркнув, что этот визит является первым официальным визитом на уровне главы государства Лаос в нашу страну, спикер Сахиба Гафарова выразила уверенность в том, что он откроет новую страницу в двусторонних отношениях.

В ходе беседы было доведено до внимания важное значение контактов на высшем уровне в развитии двусторонних отношений. С этой точки зрения подчеркивалась важность встреч высокого гостя с Президентом Ильхамом Алиевым, проведенных переговоров и подписанных документов.

На встрече состоялся обмен мнениями об отношениях между парламентами, отмечалась особая роль сотрудничества между законодательными органами в развитии связей между странами. Были также затронуты вопросы сотрудничества в международных парламентских организациях, доведено до внимания, что наши парламенты сотрудничают на таких важных платформах, как Межпарламентский союз, Парламентская сеть Движения неприсоединения.

Сообщив, что в последний раз был в Азербайджане 44 года назад, Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит поделился своими мыслями о большом пути развития, пройденном Азербайджаном за минувшие годы. Он рассказал о вкладе Общенационального лидера Гейдара Алиева в развитие азербайджано-лаосских отношений, высоко оценил его деятельность.

Поделившись впечатлениями о сегодняшней встрече с Президентом Ильхамом Алиевым, глава Лаосского государства отметил заинтересованность своей страны в развитии двусторонних связей и обмене опытом с Азербайджаном в межпарламентской сфере, образовании, технологиях, сельском хозяйстве, туризме и других областях.

В ходе беседы также были затронуты темы важности взаимных визитов парламентских делегаций, продвижения сотрудничества между парламентскими комитетами, координации на международных платформах.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Поделиться:
157

Актуально

Общество

Какая будет погода в Баку 14 октября?

Мнение

«Одна нация, два государства» - не право диктовать: где Октай Сарал перешел черту

Общество

TƏBİB прокомментировал инцидент в школе поселка Бина - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Мнение

Офшорный «праведный» гнев: Как турецкий бизнес зарабатывает в Израиле, пока ...

Политика

Новый посол Азербайджана в Венгрии вручила верительные грамоты - ФОТО

Президент Лаоса побывал в Милли Меджлисе — ФОТО

Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана

Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев совершат рабочий визит в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

Представители Азербайджана и Армении обсудили вопрос прокладки электрических линий в рамках проекта TRIPP

В Совете глав СНГ примут участие девять лидеров стран содружества

В Азербайджане запущен инструмент ИИ для оценки имущества - министр

Джейхун Байрамов призвал углублять сотрудничество Азербайджана и стран Центральной Азии

Последние новости

«Сабах» и пражская «Славия» ушли на перерыв без голов - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:45

Новый посол Азербайджана в Венгрии вручила верительные грамоты - ФОТО

Сегодня, 21:37

Президент Лаоса побывал в Милли Меджлисе — ФОТО

Сегодня, 21:20

В Венгрии отменили запрет на «пропаганду ЛГБТ»

Сегодня, 20:40

Возросла долговая нагрузка населения Азербайджана

Сегодня, 20:20

Первая леди Королевства Камбоджа Пич Чанмони ознакомилась с Ичеришехер

Сегодня, 19:45

Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана

Сегодня, 19:32

63-летняя бабушка учится в одном лицее с 16-летним внуком

Сегодня, 19:15

Экономический совет Азербайджана обсудил развитие нефтегазовой и нефтехимической отраслей - ФОТО

Сегодня, 19:00

Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев совершат рабочий визит в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:45

Министр обороны Азербайджана встретился с премьер-министром Королевства Камбоджа

Сегодня, 18:30

Шейх: Мы стоим на стороне нашего государства и не позволим ему остаться в одиночестве

Сегодня, 18:20

Мирзоян: никто не знает, чем закончится сближение с ЕС

Сегодня, 18:10

Глава МИ-5 назвал Россию «агрессором номер один» для Британии

Сегодня, 17:59

Что известно о смерти пациента с пересаженным сердцем от мертвого донора: комментарий Еганы Аббасовой - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:46

Экс-заведующий психиатрической больницей освобожден досрочно

Сегодня, 17:40

Баба Везироглу: Каждый живущий в Азербайджане не может приносить в школу свои религиозные взгляды

Сегодня, 17:31

В Азербайджан пытались незаконно ввезти крупную партию лекарств

Сегодня, 17:30

«Одна нация, два государства» - не право диктовать: где Октай Сарал перешел черту

Сегодня, 17:20

В Баку призвали турецких политиков не вредить отношениям двух стран

Сегодня, 17:18
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55