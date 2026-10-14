Пресечена попытка незаконного ввоза 16 тысяч единиц лекарств из Турции

В результате комплекса оперативных мероприятий и мер таможенного контроля, проведенных сотрудниками Главного таможенного управления на воздушном транспорте, удалось предотвратить незаконный ввоз лекарственных препаратов на территорию Азербайджана.

Гражданин Азербайджана, прибывший рейсом Стамбул - Баку, при выходе из таможенной зоны через систему пропуска «Зеленый коридор» был направлен в «Красный коридор», где его ручная кладь и багаж были проверены с помощью стационарного рентгеновского оборудования, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Поскольку при досмотре были выявлены подозрительные изображения, ручная кладь и багаж подверглись детальной таможенной проверке. В результате было обнаружено 16 036 единиц лекарственных препаратов 36 наименований, не заявленных таможенным органам.

По данному факту проводится расследование.