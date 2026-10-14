В Азербайджане уничтожили партию биологически активной добавки из России - ФОТО

В рамках контрольных мероприятий Агентства продовольственной безопасности были отобраны образцы биологически активной пищевой добавки под торговой маркой «Глицин Биокор» производства предприятия «Биокор», импортированной из России компанией ООО «Nord Star Pharma».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на AQTA.

Продукция (даты производства и окончания срока годности: 15.06.2026-15.06.2029) была направлена на лабораторные исследования - по результатам испытаний было выявлено несоответствие заявленному составу.

В связи с этим в соответствии с законодательством было принято соответствующее решение - уничтожена партия продукции общим весом 216 кг, состоящая из 10 000 упаковок.