Антирейтинг Центробанка АР за сентябрь: Yelo Bank уходит в отрыв, Unibank снова в числе антилидеров

Сентябрьскую таблицу Центрального банка второй месяц подряд возглавил Yelo Bank, и на этот раз с большим запасом: индекс 3,49 в три с половиной раза превышает нейтральный уровень и стал для банка максимальным с июня 2025 года.

Отрыв от второй строки превысил целый пункт - такого разрыва между первым и вторым местом в таблице не было с января.

При этом сам рынок продолжил остывать. Выше нейтрального уровня в сентябре оказались всего семь банков из семнадцати - меньше, чем в любой из двадцати одного месяца наших наблюдений. Медиана опустилась до 0,91 - это тоже минимум серии. Unibank вернулся в тройку и остаётся единственным банком сектора, который за двадцать один месяц наблюдений ни разу не опускался ниже нейтрального уровня. А главный сюрприз месяца пришёл с другого конца таблицы: Yapı Kredi Bank Azərbaycan, ещё в августе входивший в верхнюю четвёрку, показал 0,61 - лучший опубликованный результат банка за всю историю наблюдений.

Рынок спокойнее, верхушка горячее

Средний индекс по колонке вырос с 1,08 до 1,20, и формально это выглядит как ухудшение. Но достаточно убрать из расчёта одну строку, чтобы картина поменялась: без Yelo Bank среднее по остальным шестнадцати банкам составляет 1,06, то есть почти совпадает с июльским уровнем, самым низким в серии. Весь прирост среднего обеспечен верхушкой таблицы, а не рынком.

Это продолжение тенденции, которую мы описали в августе как поляризацию. Месяц назад выше единицы находились восемь банков, сейчас семь. Разброс между первой и последней строкой вырос с 2,27 до 3,38 пункта. Большинство участников рынка генерирует жалоб меньше, чем полагается по их размеру, а небольшая группа в верхней части таблицы уходит всё дальше от остальных.

Yelo Bank: восьмой месяц выше нормы

Ряд Yelo Bank в 2026 году выглядит так: 0,93 в январе, затем 1,68, 1,80, 1,49, 1,96, 2,06, 1,77, 2,51 и 3,49 в сентябре. Январь остаётся единственным месяцем года, когда банк был ниже единицы. С февраля показатель держится выше нейтрального уровня восьмой месяц подряд, четвёртый месяц банк входит в первую двойку и второй месяц подряд занимает первую строку.

Значение 3,49 - третье по величине для банка за двадцать один месяц: выше были только 3,75 в июне 2025 года и 3,73 в феврале 2025 года. Год назад, в сентябре 2025 года, у Yelo Bank было почти столько же, 3,46, но тогда средний индекс по рынку составлял 1,66 и банк превышал его примерно в два раза. Сейчас превышение среднего почти трёхкратное. Иными словами, рынок за год заметно остыл, а Yelo Bank вернулся ровно туда, где был.

В августе мы писали, что форма кривой Yelo Bank ближе ко второму сценарию нашей модели - системной проблеме, которая не решается на уровне отделения или колл-центра и даёт не всплески, а медленный подъём. Сентябрь эту оценку скорее подтверждает: рост не похож на разовое событие, он продолжает линию, которая тянется с весны. Что именно стоит за этой линией, по данным регулятора установить нельзя - Центральный банк публикует соотношение, но не структуру обращений.

Для масштаба полезно помнить и обратную перспективу. Исторические максимумы серии остаются далеко: Bank BTB в феврале 2025 года показывал 7,65, Bank Avrasiya в январе 2026 года - 6,89. Но сентябрьское значение Yelo Bank - самое высокое в таблице с января 2026 года, когда на верхних строках стояли Bank Avrasiya и AFB Bank.

Unibank и Bank of Baku: рынок остыл, они - нет

Unibank с показателем 2,20 вернулся на третье место после августовского снижения до 1,64. Это максимальное значение банка с февраля, но удивляться здесь нечему.

Удивляться стоит другому: за двадцать один месяц наших наблюдений Unibank - единственный банк сектора, который ни разу не опустился ниже нейтрального уровня. Ни одного месяца. Его минимум за весь период составляет 1,53, а в пятёрку худших строк таблицы банк попадал в семнадцати месяцах из двадцати одного.

Ещё показательнее сравнение с рынком. Среднее значение индекса Unibank в 2025 и 2026 годах одинаково - 1,95. Среднее по таблице за то же время снизилось с 1,51 до 1,29. Иначе говоря, сектор в целом заметно продвинулся в работе с клиентами, а Unibank остался на месте. В 2025 году банк превышал среднее по таблице в среднем примерно в 1,3 раза, в сентябре 2026 года - в 1,83 раза. Выше среднего по таблице он находится семнадцатый месяц подряд, с мая 2025 года. Банк не ухудшается в абсолютных цифрах: он отстаёт, стоя на месте, пока остальные движутся вперёд.

В терминах нашей двухсценарной модели ряд Unibank - учебный пример второго сценария. Это не всплески, которые можно списать на сбой в отдельном подразделении, а плато длиной в полтора года: клиенты этого банка месяц за месяцем идут со своими вопросами к регулятору заметно чаще, чем клиенты рынка в среднем. Мы писали об этом в майском выпуске, когда Unibank «рвался в лидеры недовольства», и в июльском, когда он всё-таки вышел на первую строку. С тех пор на рынке изменилось многое, но не эта строка таблицы.

Bank of Baku с индексом 1,54 прервал двухмесячное снижение после июньского пика 1,92 и остался на шестом месте. Его история похожа на историю Unibank, только тише.

В 2026 году банк ни разу не опускался ниже нейтрального уровня, девять месяцев из девяти, и вместе с Unibank это единственные два банка, о которых в этом году можно так сказать. За весь период наблюдений ниже единицы Bank of Baku оказывался лишь однажды, в сентябре 2025 года, и то с показателем 0,97.

Но главное в его ряду - не сами цифры, а их положение относительно рынка. В 2025 году Bank of Baku со средним индексом 1,43 выглядел типичным участником горячего рынка: в восьми месяцах из двенадцати его показатель был ниже среднего по таблице.

В 2026 году средний индекс банка почти тот же, 1,47, но рынок остыл, и теперь Bank of Baku выше среднего по таблице в семи месяцах из девяти, включая шесть последних подряд. Банк не стал работать с жалобами хуже. Он просто не стал работать лучше, когда это сделал рынок в целом, и в остывающем секторе этого оказалось достаточно, чтобы переместиться из середины таблицы в её верхнюю часть. Мы обращали внимание на эту устойчивость в весенних выпусках, и полгода спустя она никуда не делась.

Второй эшелон

Вторую строку занял Expressbank с индексом 2,44. Это второй месяц роста подряд после июльских 0,71, и в отчёте регулятора банк вместе с Yelo Bank отнесён к категории высокого индекса. Expressbank принадлежит к волатильной группе: в 2026 году его показатель ходил от 0,71 до 3,01, и прежние подъёмы банк до сих пор отыгрывал. После майских 2,65, например, индекс за два месяца опустился до 0,71. Текущее значение остаётся ниже февральского максимума года, а октябрьская таблица покажет, повторится ли этот рисунок и на этот раз.

Azər-Türk Bank поднялся с десятого места на четвёртое: с 0,84 до 1,81. Это максимум банка с марта. Azər-Türk Bank - ещё один представитель волатильной группы, его значения за период наблюдений колебались от 0,39 до 3,88, поэтому одно движение здесь мало что говорит о направлении.

Rabitabank: августовский результат не удержался

В прошлом выпуске мы отдельно отметили Rabitabank: в августе банк показал 0,75 - лучший результат за всю историю наблюдений, и мы оговорились, что один месяц не делает тенденции. Сентябрь показал, что эта оговорка была нелишней. Индекс вернулся к 1,77, а это почти точное повторение исторического максимума банка - 1,78 в марте 2025 года.

Скачок на 1,02 пункта за месяц - один из самых резких в сентябрьской таблице. Если смотреть на длинный ряд, то август выглядит исключением, а сентябрь - возвращением к норме: за двадцать один месяц среднее значение Rabitabank составляет 1,34, и выше единицы банк находился в девятнадцати месяцах из двадцати одного.

Старая четвёрка распалась

Главная история августа - возвращение на верх таблицы тех же четырёх банков, что возглавляли её в январе 2025 года, - продержалась один месяц. Yelo Bank и Unibank остались в верхней тройке, но двое других участников августовской четвёрки ушли из неё с заметным запасом.

Yapı Kredi Bank Azərbaycan показал самое сильное улучшение месяца: с 1,71 до 0,61, с третьего места на четырнадцатое. Это лучший опубликованный результат банка за двадцать один месяц - прежний минимум составлял 0,72 в июле 2025 года. В 2026 году индекс банка до сих пор не выходил из коридора от 1,33 до 2,05, а в 2025 году его среднее значение составляло 2,69 - одно из самых высоких в серии. На этом фоне сентябрьская цифра - не просто улучшение, а выход за пределы всей прежней траектории. Учитывая, что Yapı Kredi не раз стоял в заголовках наших выпусков как один из лидеров антирейтинга, этот результат заслуживает того, чтобы его зафиксировать с той же отчётливостью.

Turanbank ответил на вопрос, который мы оставили открытым в августе. Тогда банк за два месяца поднялся с пятнадцатого места на второе, и мы назвали этот разворот требующим дальнейших наблюдений. В сентябре индекс снизился с 1,93 до 1,02, то есть практически до нейтрального уровня, а банк переместился на седьмую строку. Среднее значение Turanbank за 2026 год составляет 1,07, и сентябрьская цифра почти точно с ним совпадает: августовский подъём выглядит эпизодом, а не сменой траектории.

Ниже нейтрального уровня

Bank VTB Azərbaycan с индексом 0,11 закрывает таблицу, и это лучший результат банка за весь период наблюдений: прежний минимум составлял 0,20 в мае 2026 года. Рядом с ним традиционно PAŞA Bank с показателем 0,16 - второй по чистоте результат месяца при среднем значении банка за двадцать один месяц около 0,35. Xalq Bank опустился до 0,31.

ABB с индексом 0,90 остаётся одним из самых стабильных участников серии: среднее значение банка за весь период составляет 0,86, и сентябрьская цифра снова лежит в узком коридоре вокруг него. Kapital Bank после августовских 1,02 вернулся к привычным 0,79 - для крупнейшей розничной клиентской базы страны это обычный уровень. Ниже единицы также Accessbank (0,78), Bank Respublika (0,92) и AFB Bank (0,91); последний, впрочем, почти удвоил показатель после двух месяцев на уровне 0,47. В таблицу вернулся Premium Bank с индексом 0,70 - в августе жалоб на него, согласно примечанию регулятора, не поступало.

Коротко о шкале регулятора

Подробно о том, почему мы перестали опираться на цветовые группы Центрального банка, мы писали в августовском выпуске. Сентябрьская таблица даёт к этому два уточнения. Первое: значение 2,44 окрашено красным, тогда как в прошлых таблицах 2,34 оставалось жёлтым, поэтому граница красной зоны теперь сужается до интервала между 2,34 и 2,44 - она по-прежнему фиксирована и с рынком не движется. Второе, для справедливости: в этом месяце число не зелёных строк, шесть, совпадает с числом банков выше среднего по колонке (1,20). Это совпадение, а не смена подхода - при том же наборе цветов в августе среднее было 1,08, а не зелёных строк было четыре.

По нашей линейке расхождение со шкалой регулятора в сентябре одно: Turanbank с индексом 1,02 формально выше нейтрального уровня, но окрашен зелёным. В его случае превышение составляет два процента и, как и с Kapital Bank в августе, требует комментария, а не ранжирования.

Что дальше

Октябрьская таблица покажет несколько вещей: продолжит ли Yelo Bank подъём, который длится с весны, удержит ли Yapı Kredi Bank Azərbaycan рекордный результат, окажется ли сентябрьский подъём Expressbank очередным эпизодом в волатильном ряду и сохранят ли Unibank и Bank of Baku статус единственных банков, которые в этом году ни разу не опускались ниже единицы. Мы продолжим считать по отметке 1,00 - независимо от того, как окрашена таблица.

Индекс жалоб Центрального банка, сентябрь 2026 года

№ Банк Сентябрь Август Изм. Выше нейтрального уровня 1,00 1 Yelo Bank 3,49 2,51 +0,98 2 Expressbank 2,44 1,18 +1,26 3 Unibank 2,20 1,64 +0,56 4 Azər-Türk Bank 1,81 0,84 +0,97 5 Rabitabank 1,77 0,75 +1,02 6 Bank of Baku 1,54 1,16 +0,38 7 Turanbank 1,02 1,93 -0,91 Ниже нейтрального уровня 1,00 8 Bank Respublika 0,92 1,07 -0,15 9 AFB Bank 0,91 0,47 +0,44 10 ABB 0,90 0,83 +0,07 11 Kapital Bank 0,79 1,02 -0,23 12 Accessbank 0,78 0,86 -0,08 13 Premium Bank 0,70 - - 14 Yapı Kredi Bank Azərbaycan 0,61 1,71 -1,10 15 Xalq Bank 0,31 0,59 -0,28 16 PAŞA Bank 0,16 0,47 -0,31 17 Bank VTB Azərbaycan 0,11 0,24 -0,13

Источник: Центральный банк Азербайджанской Республики, отчёты «Bank müştərilərinin bank xidmətlərindən istifadəsi üzrə şikayət indeksi» за январь 2025 - сентябрь 2026 года. Расчёты средних значений, медиан, динамических рядов и границ цветовых зон - First News Intelligence Unit. Premium Bank в августовскую таблицу не включался: согласно примечанию регулятора, жалоб на банки, отсутствующие в таблице, за месяц не поступало.

Об авторе:

First News Intelligence Unit (FNIU) - это аналитическое подразделение редакции 1news.az, специализирующееся на исследованиях финансового сектора и экономики Азербайджана.

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