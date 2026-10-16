Tesla представила спорткар Roadster с возможностью полёта - ВИДЕО

Tesla представила на ракетном полигоне SpaceX недалеко от Уэйко в Техасе новый спорткар Roadster.

Компания возродила и обновила модель, производство которой было прекращено более десяти лет назад, пишет Bloomberg.

Во время презентации прототип автомобиля с воздушными двигателями, разработанными в сотрудничестве с инженерами SpaceX, поднялся по пандусу и совершил контролируемый переворот. Затем машина «подпрыгнула» и перевернулась над автомобилями Tesla, включая Tesla Semi, а также выполнила другие трюки, включая «прыжки» и перевороты в воздухе с помощью двигателей.

Автомобиль выполнен в аэрокосмическом стиле, он имеет два сиденья и систему управления Cybertruck. Tesla демонстрировала видео, на котором автомобиль разгоняется с нуля до 96 км/ч менее чем за 1 секунду. Ожидается, что спорткар поступит в производство не раньше 2028 г. Отмечается, что «летающая» версия доступна только в комплектации Rocket, и этот одноместный автомобиль не предназначен для использования на дорогах общего пользования.