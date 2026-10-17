Премьер-лига: «Нефтчи» забил третий гол в матче против «Карабаха» - ОБНОВЛЕНО

«Нефтчи» укрепляет преимущество в матче против «Карабаха».

«Нефтчи» забил третий гол в матче VIII тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу против «Карабаха».

Как сообщает 1news.az, на 52-й минуте отличился Драголюб Савич, сделав счет 1:3 в пользу гостей.

19:36

В матче «Карабах» - «Нефтчи» вновь изменился счет.

Как сообщает 1news.az, гости вышли вперед на 34-й минуте благодаря голу Густаво Клисмана, сделавшего дубль в этом поединке - 1:2.



19:20

В дерби «Карабах» - «Нефтчи» счет сравнялся.

Как сообщает 1news.az, футболист «Карабаха» Алексей Кащук отличился на 18-й минуте матча, сделав счет 1:1.

19: 11

В дерби «Карабах» — «Нефтчи» открыт счет.

Как сообщает Oxu.Az, футболист «Нефтчи» Густаво Клисман отличился на 11-й минуте, выведя свою команду вперед - 0:1.

19:00

Стартовал матч VIII тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу, в котором «Карабах» принимает «Нефтчи».

Как сообщает 1news.az, игра проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Встречу обслуживает рефери Международной федерации футбола (ФИФА) Кямал Умудлу.