Сократилось число пассажиров, пользующихся метро

Стало известно число пассажиров, воспользовавшихся услугами перевозки метрополитеном в январе-сентябре 2026 года.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственный комитет статистики, указанное число составило 156 млн 158,2 тысячи человек.

В первые 9 месяцев 2025 года этот показатель составил 162 млн 575,8 человек.

Отметим, что в январе-сентябре 2026 года в транспортном секторе было перевезено 1 млрд 771 млн 305,6 тысячи пассажиров.

В соответствующий период прошлого года было перевезено 1 млрд 614 млн 512,9 тысячи пассажиров.