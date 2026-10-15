Азербайджанские бойцы ММА Мирали Гусейнов и Амин Гасымов проведут очередные бои в США

Азербайджанские бойцы смешанных единоборств (ММА) Мирали Гусейнов и Амин Гасымов 17 октября проведут свои очередные поединки в США.

Как сообщает İdman.Biz, наши спортсмены выступят на турнире Urijah Faber's A1 Combat, который состоится в городе Сакраменто (штат Калифорния).

Соперником 31-летнего Мирали Гусейнова станет имеющий опыт выступлений в UFC российский боец Вячеслав Борщев. Поединок пройдет в договорном весе и станет главным событием вечера.

Гусейнов за свою профессиональную карьеру в ММА провел 15 боев, в которых одержал 10 побед и потерпел пять поражений. Наш спортсмен победил восемь соперников нокаутом или техническим нокаутом, одну победу одержал сабмишеном и еще одну — решением судей.

На счету его оппонента Борщева восемь побед, восемь поражений и одна ничья.

Отметим, что 34-летний Борщев выступал в UFC в 2022–2025 годах. В крупнейшем мировом ММА-промоушене он провел 10 поединков, из которых в трех одержал победу, в шести потерпел поражение и одну встречу свел к ничьей.

Другой представитель Азербайджана на данном турнире, Амин Гасымов, встретится с американцем Джерми Генри. Поединок состоится в полулегкой весовой категории.

Профессиональный рекорд Гасымова в ММА включает 12 побед и три поражения. Его соперник Генри провел 19 боев, из которых одержал 10 побед и потерпел девять поражений.

Отметим, что турнир A1 Combat 37, в рамках которого состоятся поединки, стартует 17 октября в 05:00 по бакинскому времени.