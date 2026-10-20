 Турецкому певцу Ильясу Ялчынташу грозит не менее 10 лет тюрьмы - ФОТО | 1news.az | Новости
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Общество

Турецкому певцу Ильясу Ялчынташу грозит не менее 10 лет тюрьмы - ФОТО

Феликс Вишневецкий09:45 - Сегодня
Турецкому певцу Ильясу Ялчынташу грозит не менее 10 лет тюрьмы - ФОТО

Адвокаты турецкого певца Ильяса Ялчынташа выступили с заявлением на фоне продолжающегося судебного разбирательства, опровергнув, по их словам, недостоверные сообщения в СМИ о деле артиста.

Напомним, что И.Ялчынташ был задержан 16 июля 2026 года в рамках расследования дела о наркотиках, в тот же день суд постановил заключить его под стражу. 18 октября прокуратура предъявила обвинение в торговле наркотическими или психотропными веществами либо их предоставлении другим лицам и потребовала приговорить певца к лишению свободы на срок не менее 10 лет.

В заявлении, опубликованном на странице певца в Instagram, адвокаты подчеркнули, что в его доме не обнаружили наркотических веществ, а на высокоточных весах, изъятых во время обыска, не нашли их следов. По словам защиты, эти обстоятельства подтверждаются экспертными заключениями.

В то же время, по сообщениям турецких СМИ, в обвинительном заключении говорится, что при исследовании образцов крови и волос И.Ялчынташа обнаружили метаболит THC - вещество, образующееся в организме при переработке активного компонента каннабиса, а также кокаин.

Следствие также обратило внимание на предметы, обнаруженные в доме певца, включая два измельчителя, точные весы и банку с растительными остатками, а также на его переписку и телефонные разговоры. По версии обвинения, эти материалы могут свидетельствовать о причастности артиста к незаконному обороту наркотиков. Сам И.Ялчынташ отверг обвинения. Как следует из материалов дела, он утверждает, что растительные остатки в банке были тимьяном, присланным матерью, измельчители подарил ему друг, а весы он использовал для контроля питания во время занятий спортом.

Адвокаты заявили, что в материалах дела нет доказательств продажи или передачи наркотиков другим лицам либо получения за это денег. Они также выразили обеспокоенность тем, что певца представляют виновным до вынесения судебного приговора. Защита намерена продолжить юридическую борьбу, настаивая на соблюдении презумпции невиновности и оценке дела на основании доказательств.

Обвинительное заключение было принято судом, после чего материалы направили в 19-й суд Стамбула по тяжким уголовным делам - судебное разбирательство продолжается.

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