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Верховный суд разъяснил вопрос сокращения срока наказания при примирении с потерпевшим

Феликс Вишневецкий10:30 - Сегодня
Верховный суд разъяснил вопрос сокращения срока наказания при примирении с потерпевшим

Верховный суд Азербайджанской Республики обнародовал свою правовую позицию относительно того, как достижение примирения с потерпевшим после вступления приговора в законную силу влияет на сокращение назначенного наказания.

Согласно материалам дела, лицо, осужденное в 2018 году по соответствующей статье Уголовного кодекса к 12 годам лишения свободы, в 2023 году достигло примирения с потерпевшим. Потерпевший предоставил нотариально удостоверенное заявление о том, что не имеет к осужденному каких-либо жалоб или претензий.

После этого осужденный обратился в суд с просьбой сократить назначенное ему наказание, указав, что примирение с потерпевшим в соответствии со статьей 59.1.12 Уголовного кодекса является обстоятельством, смягчающим наказание.

Суд первой инстанции принял заявление осужденного к производству, рассмотрел его по существу и отказал в удовлетворении. Суд апелляционной инстанции оставил данное решение без изменений.

Верховный суд, рассматривавший дело в кассационном порядке, установил, что обращение о повторной индивидуализации ранее назначенного наказания со ссылкой на примирение с потерпевшим после вступления приговора в законную силу не может являться предметом судебного разбирательства в порядке исполнения приговора.

Было отмечено, что назначение и индивидуализация наказания являются составной частью уголовного преследования и осуществляются при рассмотрении уголовного дела по существу. После же вступления приговора в законную силу и обращения его к исполнению изменение назначенного наказания возможно исключительно в рамках материально-правовых оснований и процессуальных механизмов, прямо предусмотренных законодательством.

Верховный суд подчеркнул, что на стадии исполнения приговора суды могут рассматривать только те вопросы, которые отнесены законом к их компетенции. По этой причине по поступившему в суд обращению в первую очередь должно быть установлено, относится ли оно к процессуальным полномочиям суда.

В данном же деле законные процессуальные основания для рассмотрения в порядке исполнения приговора обращения осужденного о сокращении наказания путем применения статей 59.1.12 и 60.1 Уголовного кодекса на основании последующего примирения с потерпевшим отсутствовали.

Несмотря на это, суд первой инстанции принял указанное обращение к производству и рассмотрел его по существу, а суд апелляционной инстанции не устранил допущенное процессуальное нарушение.

Верховный суд отметил, что данная правовая позиция не означает оценку самого факта примирения с потерпевшим и его юридического значения как обстоятельства, смягчающего наказание. Вопрос заключается лишь в отсутствии законного механизма для рассмотрения подобного обращения в порядке исполнения приговора.

В итоге Верховный суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы осужденного, отменил решения судов первой и апелляционной инстанций и отказал в принятии к производству заявления осужденного о сокращении наказания в порядке исполнения приговора.

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