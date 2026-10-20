В одном из детских садов Баку обнаружили нарушения санитарных норм - ФОТО

В ходе внеплановой проверки, проведенной сотрудниками Агентства продовольственной безопасности АР в детском саду № 329.

В расположенном на улице Гюнешли в поселке Мушфигабад Бинагадинского района детском саду были выявлены нарушения требований технических нормативно-правовых актов в сфере безопасности пищевых продуктов, а также санитарных норм и правил, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

В ходе проверки установлено, что учреждение работало без регистрации в качестве объекта пищевой безопасности и с нарушением санитарных норм и правил.

В связи с выявленными нарушениями в отношении руководства учреждения был составлен протокол об административном правонарушении. Образцы готовых к употреблению продуктов питания, взятые на кухне детского сада, направлены на лабораторные исследования.