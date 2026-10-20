AQTA проверило ресторан «Çıraq Palace» после сообщений в соцсетях о подаче непригодного мяса гостям - ВИДЕО

На основании распространенной в СМИ информации о том, что гостям дома торжеств «Çıraq Palace» подавали мясные продукты, непригодные для употребления в пищу, Агентство продовольственной безопасности (AQTA) провело внеплановую проверку.

Проверка прошла на объекте общественного питания, принадлежащем физическому лицу Гасану Юсифову - заведение расположено по адресу: город Баку, Бинагадинский район, 7-й микрорайон, улица С. С. Ахундова, дом 20А, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

В ходе проверки установлено, что количество и ассортимент мясной продукции, подаваемой гостям на свадебных торжествах согласно меню, не соответствовали данным в сопроводительных ветеринарных документах, представленным проверяющим. Объем мяса, использованного для приготовления блюд, в несколько раз превышал количество, указанное в ветеринарных документах. В результате не была обеспечена прослеживаемость происхождения продукции.

Кроме того, выяснилось, что мясо хранилось с нарушением установленного температурного режима, а его размораживание проводилось с несоблюдением требований безопасности пищевых продуктов.

Также были выявлены случаи введения потребителей в заблуждение. В частности, гостям подавали искусственную икру под видом натуральной красной икры. Это расценивается как нарушение права потребителей на получение достоверной и полной информации о характеристиках и составе предлагаемых продуктов.

По выявленным фактам в соответствии с законодательством был составлен протокол об административном правонарушении - до устранения нарушений приостановлены работы и оказание услуг в морозильном складе заведения.