Исполнительный директор tpe Рустам Исмаилов выступил с докладом на климатической конференции ООН - ФОТО

Исполнительный директор инжиниринговой компании tpe, президент Caspian Business Hub Рустам Исмаилов выступил на климатической конференции COP31 в Анталье с докладом «Экологические требования как вызов и возможность для регионального бизнеса».

В своей речи Рустам Исмаилов озвучил инициативу по созданию единого оператора экологического сопровождения малых и средних предприятий, а также акцентировал внимание участников панельной дискуссии на вопросе укрепления конкурентоспособности и сохранения экономических возможностей для национального бизнеса при переходе к зелёной экономике.

Для Азербайджана этот вопрос сегодня приобретает первостепенное значение, так как страна находится на важном этапе промышленного и инфраструктурного развития.

«2028 год может стать одним из пиковых периодов спроса на инженерные, строительные и сервисные услуги. Поэтому именно сегодня должны быть сформированы решения, которые определят экологические и экономические результаты этих проектов на десятилетия вперёд» - отметил Рустам Исмаилов.

По его словам, еще одним важнейшим вопросом является внедрение экологических решений на раннем этапе реализации инфраструктурных проектов. Согласно экспертным оценкам, применение уже существующих низкоуглеродных технологий на стадии проектирования и строительства позволяет сократить до 48% выбросов на протяжении жизненного цикла проекта при минимальных дополнительных затратах. А комплексное управление выбросами на всех этапах жизненного цикла может обеспечивать их снижение на 30-40%.

«С точки зрения инжиниринговой компании мы видим несколько направлений практической работы. Прежде всего, это использование низкоуглеродных строительных материалов и оптимизация их расхода. Второе направление - повышение экологической эффективности строительных площадок (электрификация техники, сокращение использования дизельных генераторов, применение альтернативных источников энергии и тд). Третье - это развитие модульного строительства, что позволяет значительно сократить объём отходов, транспортные операции и сроки выполнения работ. И наконец, цифровые технологии: BIM-моделирование и системы мониторинга, обеспечивающие контроль расхода ресурсов и углеродного следа» - заявил руководитель компании tpe.

Все эти решения могут обеспечивать реальный экологический и экономический эффект уже сегодня, но при условии их последовательного исполнения всеми участниками проекта. «За каждым крупным промышленным объектом стоят десятки подрядчиков: строительные, монтажные, транспортные, инженерные и сервисные компании. По нашей оценке, до 40% работ, товаров и услуг в крупных инфраструктурных проектах обеспечиваются локальными малыми и средними предприятиями», - заявил Исмаилов, отметив, что несоответствие требованиям ESG способно ограничить доступ национальных подрядчиков к крупным контрактам, даже если они обладают необходимыми профессиональными компетенциями.

«Наша задача - не ослаблять стандарты, а сделать их соблюдение экономически доступным», - подчеркнул исполнительный директор компании tpe.

В качестве решения Рустам Исмаилов предложил создать единого оператора экологического сопровождения для группы самостоятельных малых и средних компаний. Такая модель предполагает объединение экспертных, технологических и организационных ресурсов, необходимых для выполнения экологических требований.

Оператор сможет обеспечивать участников общей инфраструктурой: разрабатывать единые методики экологического сопровождения, предоставлять профильную экспертизу и обучение, внедрять инструменты цифрового мониторинга, помогать с подготовкой ESG-отчётности, аудитом и применением низкоуглеродных технологий. Все это позволяет распределять затраты между участниками и снижать финансовую нагрузку на отдельные предприятия.

Данная инициатива создаёт преимущества для всех участников рынка: локальные подрядчики получают возможность соответствовать требованиям крупных заказчиков, инвесторы - более прозрачную и управляемую цепочку поставок, а государство - дополнительный инструмент достижения климатических целей и поддержки национального предпринимательства.

Важным этапом реализации инициативы станет пилотный проект, запуск которого Caspian Business Hub планирует в 2027 году.

«Проект предполагается реализовать совместно с группой компаний малого и среднего бизнеса. Его результаты позволят провести независимую оценку экологической и экономической эффективности предложенной модели. При подтверждении её результативности в 2028 году планируется масштабировать подход сначала в Азербайджане, а затем и в других странах Каспийского региона» - отметил Рустам Исмаилов.

В завершение выступления Рустам Исмаилов пригласил представителей Министерства экономики Азербайджана и компании SOCAR присоединиться к инициативе и сформировать рабочую группу по развитию системы экологического сопровождения национальных малых и средних предприятий.

«Успех зелёной индустриализации определяется не только количеством внедрённых технологий и объёмом сокращённых выбросов. Он определяется также тем, сколько национальных компаний получили возможность стать частью новой экономики. Наша цель - повысить конкурентоспособность благодаря эффективному выполнению экологических требований», - резюмировал Рустам Исмаилов.