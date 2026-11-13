 Исполнительный директор tpe Рустам Исмаилов выступил с докладом на климатической конференции ООН - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Исполнительный директор tpe Рустам Исмаилов выступил с докладом на климатической конференции ООН - ФОТО

Редакция 1news10:30 - Сегодня
Исполнительный директор tpe Рустам Исмаилов выступил с докладом на климатической конференции ООН - ФОТО

Исполнительный директор инжиниринговой компании tpe, президент Caspian Business Hub Рустам Исмаилов выступил на климатической конференции COP31 в Анталье с докладом «Экологические требования как вызов и возможность для регионального бизнеса».

В своей речи Рустам Исмаилов озвучил инициативу по созданию единого оператора экологического сопровождения малых и средних предприятий, а также акцентировал внимание участников панельной дискуссии на вопросе укрепления конкурентоспособности и сохранения экономических возможностей для национального бизнеса при переходе к зелёной экономике.

Для Азербайджана этот вопрос сегодня приобретает первостепенное значение, так как страна находится на важном этапе промышленного и инфраструктурного развития.

«2028 год может стать одним из пиковых периодов спроса на инженерные, строительные и сервисные услуги. Поэтому именно сегодня должны быть сформированы решения, которые определят экологические и экономические результаты этих проектов на десятилетия вперёд» - отметил Рустам Исмаилов.

По его словам, еще одним важнейшим вопросом является внедрение экологических решений на раннем этапе реализации инфраструктурных проектов. Согласно экспертным оценкам, применение уже существующих низкоуглеродных технологий на стадии проектирования и строительства позволяет сократить до 48% выбросов на протяжении жизненного цикла проекта при минимальных дополнительных затратах. А комплексное управление выбросами на всех этапах жизненного цикла может обеспечивать их снижение на 30-40%.

«С точки зрения инжиниринговой компании мы видим несколько направлений практической работы. Прежде всего, это использование низкоуглеродных строительных материалов и оптимизация их расхода. Второе направление - повышение экологической эффективности строительных площадок (электрификация техники, сокращение использования дизельных генераторов, применение альтернативных источников энергии и тд). Третье - это развитие модульного строительства, что позволяет значительно сократить объём отходов, транспортные операции и сроки выполнения работ. И наконец, цифровые технологии: BIM-моделирование и системы мониторинга, обеспечивающие контроль расхода ресурсов и углеродного следа» - заявил руководитель компании tpe.

Все эти решения могут обеспечивать реальный экологический и экономический эффект уже сегодня, но при условии их последовательного исполнения всеми участниками проекта. «За каждым крупным промышленным объектом стоят десятки подрядчиков: строительные, монтажные, транспортные, инженерные и сервисные компании. По нашей оценке, до 40% работ, товаров и услуг в крупных инфраструктурных проектах обеспечиваются локальными малыми и средними предприятиями», - заявил Исмаилов, отметив, что несоответствие требованиям ESG способно ограничить доступ национальных подрядчиков к крупным контрактам, даже если они обладают необходимыми профессиональными компетенциями.

«Наша задача - не ослаблять стандарты, а сделать их соблюдение экономически доступным», - подчеркнул исполнительный директор компании tpe.

В качестве решения Рустам Исмаилов предложил создать единого оператора экологического сопровождения для группы самостоятельных малых и средних компаний. Такая модель предполагает объединение экспертных, технологических и организационных ресурсов, необходимых для выполнения экологических требований.

Оператор сможет обеспечивать участников общей инфраструктурой: разрабатывать единые методики экологического сопровождения, предоставлять профильную экспертизу и обучение, внедрять инструменты цифрового мониторинга, помогать с подготовкой ESG-отчётности, аудитом и применением низкоуглеродных технологий. Все это позволяет распределять затраты между участниками и снижать финансовую нагрузку на отдельные предприятия.

Данная инициатива создаёт преимущества для всех участников рынка: локальные подрядчики получают возможность соответствовать требованиям крупных заказчиков, инвесторы - более прозрачную и управляемую цепочку поставок, а государство - дополнительный инструмент достижения климатических целей и поддержки национального предпринимательства.

Важным этапом реализации инициативы станет пилотный проект, запуск которого Caspian Business Hub планирует в 2027 году.

«Проект предполагается реализовать совместно с группой компаний малого и среднего бизнеса. Его результаты позволят провести независимую оценку экологической и экономической эффективности предложенной модели. При подтверждении её результативности в 2028 году планируется масштабировать подход сначала в Азербайджане, а затем и в других странах Каспийского региона» - отметил Рустам Исмаилов.

В завершение выступления Рустам Исмаилов пригласил представителей Министерства экономики Азербайджана и компании SOCAR присоединиться к инициативе и сформировать рабочую группу по развитию системы экологического сопровождения национальных малых и средних предприятий.

«Успех зелёной индустриализации определяется не только количеством внедрённых технологий и объёмом сокращённых выбросов. Он определяется также тем, сколько национальных компаний получили возможность стать частью новой экономики. Наша цель - повысить конкурентоспособность благодаря эффективному выполнению экологических требований», - резюмировал Рустам Исмаилов.

Поделиться:
603

Актуально

Политика

Азербайджан не присоединился к трем документам, принятым Европейским ...

Общество

Погода на субботу: в Баку ожидается до 22 градусов тепла

Мнение

Лондон стал стратегическим партнером Баку: какие возможности открывает ...

Общество

Совет по медиа и вещанию предупредил СМИ о недопустимости манипулятивной подачи ...

Общество

Погода на субботу: в Баку ожидается до 22 градусов тепла

В Петербурге уроженец Азербайджана убил бывшую сожительницу возле центра помощи женщинам - ВИДЕО

TƏBİB внедрит систему онлайн-очереди во всех медучреждениях Баку и Сумгайыта

Совет по медиа и вещанию предупредил СМИ о недопустимости манипулятивной подачи новостей

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

В Баку и на Абшероне ожидаются дожди с грозами

Трёх женщин наказали после конфликта на концерте Меладзе в Казахстане - ВИДЕО

В Стамбуле в память о шехидах Отечественной войны посажено 44 дерева - ФОТО

В Сабирабадском районе школьник едва не убил знакомого из-за девушки

Последние новости

Трамп намерен «решить вопрос с Кубой» до окончания президентского срока

Сегодня, 14:02

Погода на субботу: в Баку ожидается до 22 градусов тепла

Сегодня, 14:00

В Дублине принята декларация об основных принципах европейской безопасности

Сегодня, 13:58

В Париже ожидают до 60 тыс. демонстрантов на протестах 14 ноября

Сегодня, 13:55

Лондон стал стратегическим партнером Баку: какие возможности открывает декларация с Великобританией

Сегодня, 13:54

В Петербурге уроженец Азербайджана убил бывшую сожительницу возле центра помощи женщинам - ВИДЕО

Сегодня, 13:40

Премьер Исландии уклонилась от объятий Макрона

Сегодня, 13:18

TƏBİB внедрит систему онлайн-очереди во всех медучреждениях Баку и Сумгайыта

Сегодня, 13:04

Азербайджан не присоединился к трем документам, принятым Европейским политическим сообществом

Сегодня, 13:00

Совет по медиа и вещанию предупредил СМИ о недопустимости манипулятивной подачи новостей

Сегодня, 12:55

В Москве взорвался автомобиль Toyota, пострадал водитель

Сегодня, 12:44

Стало известно, кто возглавил Nvidia после скандальной отставки Дженсена Хуанга - ФОТО

Сегодня, 12:37

Дом Хаджи Гулу - один из ярких памятников архитектуры города Шуша - ФОТО

Сегодня, 12:28

Продавцов в Азербайджане будут штрафовать за обман с весом и ценами

Сегодня, 12:20

71-летний мужчина, превративший свой дом в Билясуваре в притон, привлечен к ответственности

Сегодня, 12:15

Кто из педагогов освобожден от сертификации в Азербайджане?

Сегодня, 12:09

В некоторых городах Азербайджана выплачены пенсии

Сегодня, 12:05

В Баку произошла массовая драка: три человека получили ножевые ранения

Сегодня, 11:59

Жапаров уволил посла Кыргызстана в Украине на фоне скандала

Сегодня, 11:53

При участии Фонда возрождения Карабаха в павильоне Турции на COP31 обсудили современные практики градостроительства - ФОТО

Сегодня, 11:40
Все новости
«На сцене я - огонь»: кубинская певица Эдглис стала гостьей редакции 1news.az - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«На сцене я - огонь»: кубинская певица Эдглис стала гостьей редакции 1news.az - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Своим появлением она неизменно превращает любое мероприятие в настоящее яркое шоу, наполняя его атмосферой праздника, энергии и хорошего настроения. Под11 / 11 / 2026, 16:00
«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

06 / 11 / 2026, 09:40
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57