Азербайджанская делегация приняла участие в международном кинорынке ACFM в Южной Корее - ФОТО

В южнокорейском Пусане завершился Азиатский рынок контента и кино (Asian Contents & Film Market, ACFM).

Азербайджанская делегация представила страну на одной из значимых международных площадок киноиндустрии - в рамках мероприятия представители Азербайджана провели встречи с продюсерами, дистрибьюторами и другими участниками киноиндустрии из Южной Кореи, Китая, Японии, Канады, Франции и других стран, сообщает 1news.az со ссылкой на ARKA.

Стороны обсудили реализацию совместных проектов, развитие сотрудничества, производство аудиовизуального контента и продвижение азербайджанской киноиндустрии на международных рынках.

В ARKA подчеркивают, что участие Азербайджана в ACFM стало возможностью для установления новых деловых контактов, укрепления профессиональных связей, обмена опытом с представителями индустрии из разных стран и обсуждения перспектив будущего партнерства.

В состав азербайджанской делегации вошли продюсер Фуад Мамедзаде, представляющий Baku Media Center, который обеспечил съемки в Азербайджане японского многосерийного художественного фильма «Vivant» (2025), а также директор компании Filmlab Иса Меликов, занимавшейся съемками фильма «Доспехи Бога 4: Ультиматум» в 2026 году.