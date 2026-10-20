 Фильм «Тагиев: Школа» вошел в число претендентов на «Оскар 2027» - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Фильм «Тагиев: Школа» вошел в число претендентов на «Оскар 2027» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий17:33 - Сегодня
Фильм «Тагиев: Школа» вошел в число претендентов на «Оскар 2027» - ВИДЕО

Азербайджанский фильм «Тагиев: Школа» режиссера Заура Гасымлы вошел в число возможных претендентов на премию «Оскар 2027» в категории «Лучший международный полнометражный фильм».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на американское издание TheWrap, в этом году в международной категории премии Американской киноакадемии рассматриваются 105 картин, и это рекордное количество за всю историю категории.

Подчеркнем, что включение фильма в число 105 картин не означает, что он уже попал в шорт-лист или получил номинацию - на данном этапе речь идет о допуске к рассмотрению в рамках первого этапа голосования.

По итогам голосования будет сформирован шорт-лист из 15 фильмов, которые продолжат борьбу за награду - после следующего этапа отбора будут объявлены официальные номинанты. Фильм «Тагиев: Школа» представляет Азербайджан в международной гонке за «Оскар» и продолжает борьбу за возможность попасть в число финалистов престижной кинопремии.

Картина посвящена жизни азербайджанского промышленника и мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева и его усилиям по открытию мусульманской школы для девочек в начале XX века - это четвертая заключительная часть исторической драмы, продолжающей масштабный кинопроект о жизни и деятельности выдающегося азербайджанского благотворителя.

 

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