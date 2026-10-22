 Куда чаще всего ездят азербайджанцы: названы самые популярные страны | 1news.az | Новости
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Общество

Куда чаще всего ездят азербайджанцы: названы самые популярные страны

Феликс Вишневецкий11:32 - Сегодня
Куда чаще всего ездят азербайджанцы: названы самые популярные страны

По сравнению с январем-сентябрем 2025 года в январе-сентябре 2026 года общее число граждан Азербайджана, выехавших за границу, сократилось на 1,8% и составило 1 млн 575,3 тыс. человек.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Государственный комитет статистики АР.

Из общего числа выехавших 44% отправились в Турцию (на 2,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), 14,6% - в Россию (на 2% меньше), 13% - в Грузию (на 17,6% больше), 5,1% - в Иран (на 44,5% меньше), а 23,3% - в другие страны (на 2% меньше).

Среди выехавших за границу 64,1% составили мужчины, 35,9% - женщины.

В январе-сентябре 2026 года 70,4% граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, воспользовались воздушным транспортом, 27,6% - железнодорожным и автомобильным транспортом, а 2% - морским транспортом.

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