В Баку призвали министра науки Ирана заняться проблемами собственной страны

«Антиазербайджанское заявление министра науки, исследований и технологий Ирана Хосейна Симаи Саррафа по вопросам образования в Азербайджане вызывает удивление и сожаление».

Об этом говорится в заявлении Министерства науки и образования Азербайджанской Республики.

Это совершенно неуместное заявление представляет собой не что иное, как попытку вмешательства во внутренние дела Азербайджана. Никому не позволено вмешиваться во внутренние дела нашей страны, в том числе в образовательную политику, и подобные попытки вмешательства пресекаются самым решительным образом.

Мы порекомендовали бы иранским официальным лицам вместо того, чтобы вмешиваться во внутренние дела других стран, заняться проблемами собственной страны.

В результате проводимой Ираном политики в этой стране нет ни одной школы с преподаванием на азербайджанском языке. Обучение на азербайджанском языке не ведется и в высших учебных заведениях.

Между тем около 40 миллионов жителей Ирана составляют коренные этнические азербайджанцы, которые на протяжении десятилетий лишены права получать образование на родном языке.

Министру науки, исследований и технологий Ирана и другим лицам, выступающим в Иране по этой теме, было бы лучше вместо вмешательства во внутренние дела Азербайджана заняться именно этими вопросами и принять меры по устранению этой беспрецедентной несправедливости, продолжающейся на протяжении десятилетий.

Напомним, что ранее министр науки, исследований и технологий Ирана Хосейн Симаи Сарраф выступил против применения единой школьной формы в Азербайджане и заявил, что они смогут создать «свободную образовательную среду» для девушек, которые, по его утверждению, лишены права на образование, а также добавил, что иранские университеты готовы принять азербайджанских девушек.