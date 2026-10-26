СНБ: Заблудившийся и оказавшийся на территории Армении гражданин Азербайджана возвращен

Гражданин Азербайджана Гасымов Яшар Али оглы, который ранее, заблудившись, пересек границу и был обнаружен на территории Республики Армения (Тавушская область), 24 октября текущего года возвращен в Азербайджан.

Он передан компетентным органам Азербайджана.

Об этом Новости Армении – NEWS.am сообщили в пресс-службе СНБ республики.

Днем 21 октября в СМИ появилась информация, что азербайджанец перешел границу в районе Тавушской области.

"19 октября в 17:50 на территории Республики Армения (в Тавушской области) был обнаружен житель села Чатах Товузского района Азербайджана Гасымов Яшар Али оглы, 1968 года рождения. В результате проведенной проверки выяснилось, что он заблудился", – сообщал тогда СНБ Армении.