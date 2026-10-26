Октай Сарал ушел с поста советника президента Турции

Раскритиковавший ранее введение в Азербайджане единой школьной формы главный советник президента Турции Октай Сарал объявил о своей отставке с поста, который занимал с 2016 года.

Соответствующее объявление он сделал на своей странице в социальной сети Instagram.

Сарал заявил, что он по-прежнему полон решимости служить народу, и подчеркнул, что и впредь продолжит свой путь рядом с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.