Германия намерена закупить украинские крылатые ракеты

Германия рассчитывает в ближайшие недели заключить соглашение о закупке первой партии украинских крылатых ракет «Барс».

Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их данным, Бундесвер мог бы провести технические испытания ракет в начале 2027 года. В случае «удовлетворительного результата» испытаний Германия могла бы закупить еще сотни таких ракет, пишет FT. По словам газеты, это станет первым известным случаем закупки немецкими вооруженными силами наступательного вооружения, разработанного в Украине.

Как отмечает издание, «Барс» — реактивная крылатая ракета, дальность полета которой достигает до 1 тыс. км, а масса полезной нагрузки — 105 кг. В последние месяцы ракеты «Барс» производились в Германии на украинско-германском совместном предприятии, созданном в рамках программы Build with Ukraine. Изначально эта инициатива была направлена на организацию производства вооружений для Украины за рубежом.

Источник: ТАСС