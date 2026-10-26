 Джейхун Байрамов: Азербайджан всегда готов завершить мирный процесс с Арменией | 1news.az | Новости
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Джейхун Байрамов: Азербайджан всегда готов завершить мирный процесс с Арменией

Редакция 1news13:50 - Сегодня
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Джейхун Байрамов: Азербайджан всегда готов завершить мирный процесс с Арменией

Армянская сторона называет разные сроки подписания мирного соглашения с Азербайджаном, однако Баку всегда готов поставить точку в этом вопросе.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на брифинге в Баку с нидерландским коллегой Томом Берендсеном.

По словам министра, азербайджанская сторона внимательно следит за всеми заявлениями армянских официальных лиц по этой теме и фиксирует их.

"Еще раз подчеркну, что позиция Азербайджана по этому вопросу твердая и ясная. За последний год азербайджанская сторона предприняла множество односторонних шагов, и Армения, как и все остальные, могла это видеть", — сказал Байрамов.

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