Джейхун Байрамов: Азербайджан всегда готов завершить мирный процесс с Арменией

Армянская сторона называет разные сроки подписания мирного соглашения с Азербайджаном, однако Баку всегда готов поставить точку в этом вопросе.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на брифинге в Баку с нидерландским коллегой Томом Берендсеном.

По словам министра, азербайджанская сторона внимательно следит за всеми заявлениями армянских официальных лиц по этой теме и фиксирует их.

"Еще раз подчеркну, что позиция Азербайджана по этому вопросу твердая и ясная. За последний год азербайджанская сторона предприняла множество односторонних шагов, и Армения, как и все остальные, могла это видеть", — сказал Байрамов.