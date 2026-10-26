Пашинян объявил об уничтожении «трехглавой партии войны» в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об уничтожении оппозиционного альянса своих главных политических оппонентов, который именует «трехглавой партией войны».

«Трехглавая партия войны уничтожена, это мы видим по выборам в органы местного самоуправления», — заявил в прямом эфире на своей странице в Facebook Пашинян.

Он отметил, что в Армении нужно «искоренить шпионскую оппозицию, которая управляется извне». «В Армении должна сформироваться новая государственно-ориентированная оппозиция, но ее не должно формировать правительство», — подчеркнул Пашинян.

По его словам, вокруг формирования новой оппозиции необходимо организовать общественные слушания.

Фразой «трехглавая партия войны» Пашинян публично называет три ключевые политические силы и их лидеров, объединившихся в жесткой критике действующего правительства. Это блок «Армения» (так называемый «Карабахский клан»), возглавляемый экс-президентом Армении Робертом Кочаряном; партия «Сильная Армения» под лидерством российско-армянского олигарха Самвела Карапетяна; партия «Процветающая Армения», возглавляемая бизнесменом Гагиком Царукяном.