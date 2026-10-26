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В Иране заявили, что им безразлично, кто придет к власти в Израиле

Редакция 1news13:08 - Сегодня
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В Иране заявили, что им безразлично, кто придет к власти в Израиле

Ирану безразлично, кто придет к власти в Израиле по итогам выборов, заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«Для нас нет разницы, кто в такой обстановке возглавит режим, у которого нет достижений, кроме убийств и геноцида», — сказал он в ходе брифинга.

Багаи также назвал выборы в Израиле соревнованием между разными бандами в том, кто совершит больше злодеяний. Главный лозунг израильских политиков, по оценке дипломата, — «я могу совершить больше преступлений, чем ты».

Парламентские выборы в Израиле пройдут 27 октября. По их итогам будет сформирован Кнессет нового созыва, после чего лидеру партии, получившей наибольшее количество мандатов, будет поручено формирование нового правительства. На данный момент, согласно последним опросам, блок нынешней правящей коалиции во главе с партией «Ликуд» Биньямина Нетаньяху и объединенная оппозиция идут вровень. При этом ни одна из сторон не набирает большинства — 61 из 120 мест в Кнессете, необходимого для формирования правящей коалиции.

Источник: ТАСС

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