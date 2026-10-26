 Том Берендсен: Азербайджан - важный партнер для Нидерландов на Южном Кавказе | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Том Берендсен: Азербайджан - важный партнер для Нидерландов на Южном Кавказе

Редакция 1news13:48 - Сегодня
Читать на других языках:English
Том Берендсен: Азербайджан - важный партнер для Нидерландов на Южном Кавказе

Азербайджан для Нидерландов является важным партнером в регионе, поэтому мы намерены усилить сотрудничество.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен заявил в Баку на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Мы провели содержательные обсуждения по многим вопросам. Прежде всего, хочу отметить, что сегодняшний день имеет большое значение для двусторонних отношений между нашими странами. Азербайджан для Нидерландов является важным партнером в этом регионе, поэтому мы стремились укреплять сотрудничество между нашими странами", - сказал Берендсен.

По его словам, стороны сегодня согласовали дорожную карту на 2026-2028 гг., закрепляющую намерения углублять и расширять политическое, экономическое, образовательное и культурное сотрудничество.

"Эта "дорожная карта" - вклад в обеспечение мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе и за его пределами. Нидерланды рассчитывают на дальнейшее укрепление взаимодействия с Азербайджаном", - добавил министр.

Поделиться:
207

Актуально

Хроника

Президент Ильхам Алиев принял Верховного представителя Альянса цивилизаций ООН - ...

Политика

Азербайджанские НПО просят Пезешкиана помочь в получении азербайджанцами в ...

Мнение

Почему бы Азербайджану не открыть двери для иранских студенток, спасающихся от ...

Хроника

Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации исламского ...

Политика

Азербайджанские НПО просят Пезешкиана помочь в получении азербайджанцами в Иране образования на родном языке

В Азербайджане создана Координационная комиссия по строительным проектам

Джейхун Байрамов: Азербайджан всегда готов завершить мирный процесс с Арменией

Том Берендсен: Азербайджан - важный партнер для Нидерландов на Южном Кавказе

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

«Europa delenda est»: итальянский политолог рассказал 1news.az о причинах бунта во Франции и кризисе Запада

Австрийский историк специально для 1news.az: ситуация во Франции достигла точки невозврата

В Азербайджане ужесточается ответственность военнослужащих, вводится альтернативное наказание

МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок во Францию

Последние новости

Азербайджанские НПО просят Пезешкиана помочь в получении азербайджанцами в Иране образования на родном языке

Сегодня, 14:25

Ильхам Алиев принял представителя Контртеррористического управления ООН

Сегодня, 14:13

В Азербайджане создана Координационная комиссия по строительным проектам

Сегодня, 14:05

Джейхун Байрамов: Азербайджан всегда готов завершить мирный процесс с Арменией

Сегодня, 13:50

Том Берендсен: Азербайджан - важный партнер для Нидерландов на Южном Кавказе

Сегодня, 13:48

Октай Сарал ушел с поста советника президента Турции

Сегодня, 13:45

Президент Ильхам Алиев принял Верховного представителя Альянса цивилизаций ООН - ФОТО

Сегодня, 13:42

Азербайджан и Нидерланды намерены расширить экономическое взаимодействие

Сегодня, 13:35

Почему бы Азербайджану не открыть двери для иранских студенток, спасающихся от хиджаба?

Сегодня, 13:33

Джейхун Байрамов: Азербайджан и Нидерланды готовят к подписанию 4 соглашения

Сегодня, 13:30

Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации исламского сотрудничества - ФОТО

Сегодня, 13:27

В РФ выявлен завозной случай лихорадки Зика

Сегодня, 13:25

Ильхам Алиев утвердил межправительственные соглашения с Узбекистаном

Сегодня, 13:20

Утвержден 2-й протокол к Европейской конвенции «О взаимной правовой помощи по уголовным делам»

Сегодня, 13:17

СНБ: Заблудившийся и оказавшийся на территории Армении гражданин Азербайджана возвращен

Сегодня, 13:15

В Иране заявили, что им безразлично, кто придет к власти в Израиле

Сегодня, 13:08

Германия намерена закупить украинские крылатые ракеты

Сегодня, 13:00

В Геранбое муж случайно стал причиной гибели жены

Сегодня, 12:56

Мехрибан Алиева поздравила Фархада Халилова с 80-летним юбилеем

Сегодня, 12:51

Министр иностранных дел Нидерландов посетил Шехидляр хиябаны - ФОТО

Сегодня, 12:40
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55