Мехрибан Алиева поздравила Фархада Халилова с 80-летним юбилеем

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила народного художника, председателя Союза художников Азербайджана Фархада Халилова с 80-летием.

Соответствующая публикация размещена в официальных аккаунтах первого вице-президента в социальных сетях.

«Сегодня исполняется 80 лет Народному художнику, председателю Союза художников Азербайджана Фархаду Халилову.

Уважаемый Фархад муаллим!

Примите мои искренние поздравления в связи с Вашим 80-летним юбилеем! Желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! Спасибо Вам за многолетний труд и преданное служение искусству, за Ваш огромный вклад в развитие богатого традициями азербайджанского изобразительного искусства! Пусть Великий Аллах хранит Вас и Ваших родных!

С глубоким уважением и любовью,

MEHRİBAN», — отмечается в поздравлении.

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