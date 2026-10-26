Мехрибан Алиева поздравила Фархада Халилова с 80-летним юбилеем
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила народного художника, председателя Союза художников Азербайджана Фархада Халилова с 80-летием.
Соответствующая публикация размещена в официальных аккаунтах первого вице-президента в социальных сетях.
«Сегодня исполняется 80 лет Народному художнику, председателю Союза художников Азербайджана Фархаду Халилову.
Уважаемый Фархад муаллим!
Примите мои искренние поздравления в связи с Вашим 80-летним юбилеем! Желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! Спасибо Вам за многолетний труд и преданное служение искусству, за Ваш огромный вклад в развитие богатого традициями азербайджанского изобразительного искусства! Пусть Великий Аллах хранит Вас и Ваших родных!
С глубоким уважением и любовью,
MEHRİBAN», — отмечается в поздравлении.
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