В РФ выявлен завозной случай лихорадки Зика

Лихорадку Зика диагностировали в сентябре у женщины, вернувшейся после отдыха на Бали в Москву.

Об этом сообщили в канале Роспотребнадзора в "Максе".

"В Российской Федерации зарегистрирован завозной случай лихорадки Зика. Заболевание выявлено в сентябре текущего года у женщины, вернувшейся с отдыха на острове Бали в Москву", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что риск распространения в России лихорадки исключен. Комары, обитающие на территории России, не представляют высоких эпидемиологических рисков как переносчики опасных тропических лихорадок.

"Научно-исследовательские организации ведомства разработали отечественные тест-системы для оперативной диагностики лихорадки Зика, которые активно применяются для дифференциальной диагностики", - говорится в сообщении.