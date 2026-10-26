Азербайджан и Нидерланды намерены расширить экономическое взаимодействие

Азербайджан и Нидерланды обсудили расширение экономического сотрудничества в сфере зеленой энергетики и в рамках Среднего коридора.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с нидерландским коллегой Томом Берендсеном в Баку.

По словам Байрамова, экономические связи между двумя странами обладают высоким потенциалом развития.

"Например, в прошлом году товарооборот составил $325 млн. В то же время объем инвестиций из Нидерландов в Азербайджан по сей день достиг $1,3 млрд, а из Азербайджана в Нидерланды - $1,6 млрд", - сказал министр.

Глава МИД также сообщил, что в Азербайджане работают 150 нидерландских компаний. В Нидерландах, в свою очередь, представлен ряд крупных азербайджанских компаний.

"На сегодняшней встрече мы обсудили расширение сотрудничества по новым направлениям, зеленую энергетику, роль Азербайджана на европейском рынке и возможности взаимодействия в рамках Среднего коридора. В числе основных тем также были свободная экономическая зона Алят и Бакинский торговый порт", - добавил Байрамов.