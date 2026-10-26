 Союз без опеки: как Баку пересматривает условия партнерства с Анкарой | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Мнение

Союз без опеки: как Баку пересматривает условия партнерства с Анкарой

Редакция 1news12:30 - Сегодня
Союз без опеки: как Баку пересматривает условия партнерства с Анкарой

14 октября 2026 года в аэропорту имени Гейдара Алиева приземлился рейс J222 из Тель-Авива.

Обычный «Дримлайнер» AZAL на обычном маршруте: таких рейсов в расписании азербайджанской авиакомпании десятки, и со стороны в этом не было ничего примечательного. Пассажиры спустились по трапу. Но среди них был президент Израиля, и именно этот рейс стал одним из камней преткновения в отношениях двух ближайших союзников.

Ицхак Герцог летел на саммит СВМДА. Турция давно не пускает в свое небо самолеты израильского правительства. В ноябре 2024 года из-за этого запрета Герцогу пришлось отменить поездку в Баку, а весной этого года он летел в Казахстан восьмичасовым обходным маршрутом. На этот раз он взял билет на регулярный рейс.

Как признал в разговоре с Middle East Eye турецкий чиновник, Анкара не может требовать списки пассажиров каждого транзитного лайнера, а Баку не стал сообщать ей, кто летит на борту. Случайно или нет, лайнер носил имя «Шуша» - так называется город, где в 2021 году Анкара и Баку подписали декларацию о союзнических отношениях. Самолет с этим именем пронес над Турцией гостя, которого Турция видеть не желала, и приземлился в столице, не спрашивавшей у ближайшего союзника разрешения.

Для Баку в самом визите нет ничего парадоксального. Гость прилетел из страны, с которой у Азербайджана более тридцати лет ровные отношения и которая поставляла ему оружие в годы, когда многие другие двери оставались закрытыми.

Парадокс в другом: голоса, требующие пересмотреть эти отношения, звучат не из стана противников, а из дома брата. Того самого, который в 1990-е сам подписывал с Израилем военные соглашения, а сегодня восстанавливает железную дорогу в Армению. В маршруте одного рейсового лайнера больше политического смысла, чем во многих заявлениях, прозвучавших этой осенью.

Две половины одной формулы

Формально кризис начался со школьной формы. С 21 сентября в азербайджанских школах запрещена одежда, несовместимая с принципом светского образования. В Турции правила восприняли как запрет хиджаба: депутаты правящей Партии справедливости и развития, исламистские издания и главный советник президента Октай Сарал потребовали от Баку исправить ошибку, у азербайджанских диппредставительств прошли протесты.

Ответ Баку оказался непривычно жестким, и большинство комментаторов увидели в происходящем «семейную ссору», которую уладит телефонный звонок. Звонок состоялся 21 октября, по инициативе турецкой стороны. Но если видеть в осеннем эпизоде лишь эмоциональный срыв между родственниками, ускользает главное: впервые за три десятилетия партнер, которого многие воспринимали как младшего, публично переписал условия союза, а другой предпочел не спорить.

Формула «одна нация - два государства», которую ввел в политический оборот Гейдар Алиев, тридцать лет работала потому, что обе ее половины указывали в одну сторону.

Но в ней всегда было скрытое противоречие. «Одна нация» негласно воспринималась более крупным государством как право говорить от имени целого, в то же время «два государства» оставляло за меньшим государством право на собственное решение. Пока страна жила с оккупированными территориями, перевешивала первая половина: родство было не только синонимом региональной безопасности, но и мощным двигателем экономического сближения.

Однако осенью 2026 года половины формулы разошлись, и не случайно 13 октября правящая партия «Ени Азербайджан» сочла нужным напомнить, что формула означает одну нацию и два независимых государства.

Цена союза

Теория международных отношений давно описала эту механику. Американский политолог Джеймс Морроу в 1991 году показал, что асимметричный союз - это обмен: условный младший партнер получает безопасность, сильный получает автономию, то есть влияние на его политику. Такой контракт устойчив, пока потребность младшего в защите остра.

После 2020 и 2023 годов Азербайджан восстановил контроль над своей территорией, его потребность во внешней гарантии резко снизилась, а вместе с ней упала и цена, которую Баку готов платить за внешнюю поддержку. Часть турецкого политического класса продолжает выставлять счет по старому тарифу. В этом свете слова Президента Ильхама Алиева, сказанные 2 октября, о том, что оружие страна покупала за собственные деньги и недешево, выглядят не упреком, а бухгалтерской справкой: сделка, счет за которую оплачен с лихвой, не создает политического долга.

Вторая часть объяснения принадлежит Гленну Снайдеру, автору концепции дилеммы безопасности в союзе. Каждый союзник, писал он, балансирует между двумя страхами: быть брошенным и быть втянутым в чужие конфликты.

До 2020 года Баку опасался первого, сегодня главный риск - второй. Анкара ведет одновременно несколько тяжелых противостояний: с Израилем, в Восточном Средиземноморье, с Вашингтоном по истребителям F-35. Азербайджан не участвует ни в одном из них и не намерен импортировать чужую вражду.

Союзнические обязательства не включают обязанность разделять врагов союзника, и транзитивность вражды не прописана ни в одном договоре, включая Шушинскую декларацию. Поэтому эпизод 24 сентября, когда азербайджанская делегация осталась в зале Генассамблеи во время речи Биньямина Нетаньяху, стоит читать не как демонстрацию, а как отказ быть втянутым.

Неравноценный обмен

В этом споре есть асимметрия, которую в Анкаре предпочитают не замечать. Увязка турецко-армянской нормализации с урегулированием между Баку и Ереваном существует с апреля 1993 года, когда Турция закрыла границу с Арменией после оккупации Кельбаджара, почти за десятилетие до прихода Партии справедливости и развития к власти.

Отношения Азербайджана с Израилем почти ровесники этой увязки: дипломатические связи установлены 7 апреля 1992 года, с конца 1990-х Израиль покупает азербайджанскую нефть, а израильское оружие шло в Баку, пока Вашингтон держал его под ограничениями 907-й поправки.

Одну из этих линий Анкара сегодня пересматривает сама, а от Баку ждут отказа от другой. Разница между ними принципиальна. Закрытая граница была обязательством Турции перед Азербайджаном, а связь Баку с Израилем никогда не была обязательством перед Турцией. Более того, она развивалась параллельно с турецко-израильским военным партнерством, закрепленным соглашением в феврале 1996 года. Когда от одного партнера ждут отказа от того, чего он никогда не обещал, а другой тем временем пересматривает обещанное им самим, это трудно назвать равноценным обменом и еще труднее - братским.

Право решать самому

Не менее показателен предмет спора. Где проходит граница между религией и государством, каждая страна решает сама. Турция шла к своему ответу десятилетиями: в мае 1999 года депутата Мерве Каваджи вывели из зала парламента за платок, а запреты в университетах и на госслужбе были сняты лишь в 2010-2013 годах, уже при Эрдогане. Никто извне не торопил Анкару и не диктовал ей решение.

Азербайджан пришел к своему ответу и вправе ждать того же уважения. Светскость здесь не советский рудимент: Азербайджанская Демократическая Республика была первой парламентской республикой мусульманского Востока и в 1919 году закрепила избирательное право женщин, раньше США. Баку в этом вопросе не одинок. В Казахстане религиозная одежда в школах давно запрещена, и в сентябре этого года власти вновь подтвердили это правило. На периферии тюркского мира в этом споре оказался не Баку, а религиозно-политический дискурс части правящей партии Турции.

У Баку есть и собственная, оплаченная кровью память о том, чем оборачивается религиозная политика, вдохновленная извне. 26 ноября 2015 года в Нардаране, в 25 километрах от столицы, полицейская операция против движения «Мусульманское единство» закончилась гибелью шести человек, двое из них были полицейскими. По официальной версии МВД и Генпрокуратуры, движение стремилось свергнуть конституционный строй и построить государство по законам шариата. Для общества, пережившего Нардаран, школьная форма - не вопрос моды, а вопрос безопасности. И когда давление в этом вопросе приходит снаружи, от кого бы оно ни исходило, Баку отвечает одинаково.

Тюркский мир и Средний коридор

Это меняет смысл саммита Организации тюркских государств, который пройдет в Анкаре 30 октября. Председательство перейдет там от Азербайджана к Турции, и вопрос будет стоять шире двусторонних отношений: станет ли организация сообществом суверенных светских государств или пространством идеологического влияния одного из них. Показательно, что 15 октября, когда Хакан Фидан демонстративно покинул зал саммита СВМДА в начале речи Герцога, ни одно другое тюркское государство за ним не последовало. В опубликованных списках ушедших - Иран, Пакистан, Кувейт, палестинская делегация и, по ряду данных, еще несколько арабских и азиатских стран, но нет ни Казахстана, ни Узбекистана, ни Кыргызстана. Президент Казахстана в те же дни встретился с Герцогом в Баку. Турецкие комментаторы, упрекавшие Азербайджан за то, что в сентябре его делегация осталась в зале Генассамблеи на речи Нетаньяху, предпочли не заметить, что рядом с ней остался и Казахстан. Тюркский мир не хочет превращать израильский вопрос в проверку на лояльность, и единственной столицей, которая пытается это сделать, оказалась Анкара. Отвечать ей придется не словами, а повесткой.

Наконец, география. Открытие Южного Кавказа - мирный процесс между Баку и Ереваном, маршрут TRIPP, железная дорога Карс - Гюмри - в Анкаре нередко воспринимают как способ ослабить зависимость от Азербайджана. В действительности все наоборот. Каждый новый маршрут к востоку от Турции ведет к Каспию и Центральной Азии, и путь туда лежит через Азербайджан: у Среднего коридора нет альтернативной переправы. Эксперты, комментировавшие кризис для AFP, отмечают энергетические рычаги Баку и его роль ворот в Центральную Азию. Роберт Кохейн когда-то различал государства, которые лишь приспосабливаются к международной системе, и те, что способны на нее влиять. За шесть лет Азербайджан перешел из первой категории во вторую.

Братья выросли

У этой осени есть предыстория, которую в Анкаре стоило бы вспомнить. Баку не раз сталкивался с внешним давлением, и турецкие критики далеко не первые. Один из многих примеров - ноябрь 2023 года, когда помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен заявил в Конгрессе, что после сентябрьских событий в Карабахе в отношениях с Азербайджаном ничего не будет нормальным, пока не появится прогресс в мирном процессе. Баку ответил отказом от встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении, которую Вашингтон готовил на 20 ноября.

Двумя месяцами позже ПАСЕ отказалась утвердить полномочия азербайджанской делегации, и Азербайджан приостановил участие в работе Ассамблеи. Ни одна из этих кампаний не изменила ни одного решения Баку. Формула, которую Ильхам Алиев повторял и в мирное время, и в дни войны, - мы хорошо знаем, что и когда надо делать, - никогда не была адресована кому-то одному. Турецкие критики школьной формы встали в очередь, в которой до них стояли Вашингтон, Брюссель и Страсбург. Эта очередь никуда не ведет.

Классический кризис асимметричного союза выглядит иначе. В 1956 году, во время Суэцкого кризиса, старший партнер, Вашингтон, поставил младшего, Лондон, на место: когда Британия вместе с Францией и Израилем ввела войска в Египет после национализации Суэцкого канала, администрация Эйзенхауэра давлением на фунт стерлингов заставила ее отступить. Премьер-министр Энтони Иден ушел в отставку, а Британия помнила этот урок десятилетиями.

Осенью 2026 года сценарий оказался перевернут. 21 октября лидер партнера, которого многие считали старшим, сам снял трубку. А 25 октября Октай Сарал, тот самый советник, чей призыв к Баку исправить ошибку вновь разжег кризис 12 октября, подтвердил турецкому журналисту Талату Атилле, что оставил пост по указанию президента, и признал, что, по всей видимости, это связано с его заявлениями об Азербайджане.

За пять дней до этого Middle East Eye со ссылкой на источники сообщал, что Баку добивался его отставки. Звонок и отставка не закрыли кризис, они зафиксировали его итог. Ганс Моргентау считал, что прочность союза определяет общность интересов, а не идеологическая или эмоциональная близость. Конец романтического периода в азербайджано-турецких отношениях не означает конца братства. Он означает, что братья выросли.

Взрослые братья живут в разных домах, советуются, а не распоряжаются, и именно поэтому остаются братьями.

В формуле «одна нация - два государства» вторая половина отныне весит столько же, сколько первая.

Али Ширваншир

Читайте на других языках:

Müttəfiq, himayədar deyil: Bakı Ankara ilə tərəfdaşlıq şərtlərini yenidən necə müəyyənləşdirir?

Allies, not wards: how Baku is rewriting the terms of its partnership with Ankara

Поделиться:
459

Актуально

Хроника

Президент Ильхам Алиев принял Верховного представителя Альянса цивилизаций ООН - ...

Политика

Азербайджанские НПО просят Пезешкиана помочь в получении азербайджанцами в ...

Мнение

Почему бы Азербайджану не открыть двери для иранских студенток, спасающихся от ...

Хроника

Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации исламского ...

Мнение

Почему бы Азербайджану не открыть двери для иранских студенток, спасающихся от хиджаба?

Союз без опеки: как Баку пересматривает условия партнерства с Анкарой

Сегодня День города Губадлы

Франция душит волю Корсики к свободе демографическим инжинирингом

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Поспешный шаг Анкары: почему иллюзия открытия армянской границы может обойтись Турции слишком дорого

Сегодня день города Зангилан 

Братство за щитами: тревожный сигнал для Анкары и Баку

Мир и иллюзия ожидания

Последние новости

Азербайджанские НПО просят Пезешкиана помочь в получении азербайджанцами в Иране образования на родном языке

Сегодня, 14:25

Ильхам Алиев принял представителя Контртеррористического управления ООН

Сегодня, 14:13

В Азербайджане создана Координационная комиссия по строительным проектам

Сегодня, 14:05

Джейхун Байрамов: Азербайджан всегда готов завершить мирный процесс с Арменией

Сегодня, 13:50

Том Берендсен: Азербайджан - важный партнер для Нидерландов на Южном Кавказе

Сегодня, 13:48

Октай Сарал ушел с поста советника президента Турции

Сегодня, 13:45

Президент Ильхам Алиев принял Верховного представителя Альянса цивилизаций ООН - ФОТО

Сегодня, 13:42

Азербайджан и Нидерланды намерены расширить экономическое взаимодействие

Сегодня, 13:35

Почему бы Азербайджану не открыть двери для иранских студенток, спасающихся от хиджаба?

Сегодня, 13:33

Джейхун Байрамов: Азербайджан и Нидерланды готовят к подписанию 4 соглашения

Сегодня, 13:30

Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации исламского сотрудничества - ФОТО

Сегодня, 13:27

В РФ выявлен завозной случай лихорадки Зика

Сегодня, 13:25

Ильхам Алиев утвердил межправительственные соглашения с Узбекистаном

Сегодня, 13:20

Утвержден 2-й протокол к Европейской конвенции «О взаимной правовой помощи по уголовным делам»

Сегодня, 13:17

СНБ: Заблудившийся и оказавшийся на территории Армении гражданин Азербайджана возвращен

Сегодня, 13:15

В Иране заявили, что им безразлично, кто придет к власти в Израиле

Сегодня, 13:08

Германия намерена закупить украинские крылатые ракеты

Сегодня, 13:00

В Геранбое муж случайно стал причиной гибели жены

Сегодня, 12:56

Мехрибан Алиева поздравила Фархада Халилова с 80-летним юбилеем

Сегодня, 12:51

Министр иностранных дел Нидерландов посетил Шехидляр хиябаны - ФОТО

Сегодня, 12:40
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55