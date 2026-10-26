Утвержден 2-й протокол к Европейской конвенции «О взаимной правовой помощи по уголовным делам»

Утвержден 2-й дополнительный протокол к Европейской конвенции "О взаимной правовой помощи по уголовным делам".

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал законопроект об утверждении связанного с этим протокола.

Согласно документу, 2-й дополнительный протокол к Европейской конвенции "О взаимной правовой помощи по уголовным делам" от 8 ноября 2001 года утвержден с соответствующими оговорками и заявлениями Азербайджана.